Зеленский назвал ключевую ошибку Украины

По словам Зеленского, за последние десятилетия Украина не создала себе позицию безопасности
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Отсутствие сильной системы безопасности — главная ошибка украинской политики. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы не выработали сильную позицию безопасности за последние десятилетия, потому что не ожидали от них (от России) такого агрессивного, воинственного, кровавого поведения. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики», — сказал президент Украины в интервью Ceska televize.
Ранее Зеленский заявил о подготовке Киева к новой волне мобилизации в России. По его мнению, уже скоро России может понадобиться новая волна военнослужащих в ходе спецоперации.
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