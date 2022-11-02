02 ноября 2022

Курганские призывники смогут попасть в научные роты

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Призывной отправной пункт. Курган, армия, солдаты, призывники, новобранцы, вооруженные силы, армейская одежда
Призывники из Курганской области могут попасть в научную роту технополиса «Эра» Фото:

Призывники из Курганской области смогут попасть в научные роты, если пройдут жесткий отбор. Об этом сообщил военный комиссар Айрат Зарипов на пресс-конференции 3 ноября, передает корреспондент URA.RU.

«Научные подразделения есть. Ребята проходят жесткий отбор, у них идет определенная полученная специальность. Они направляются в эти подразделения, где занимаются своей определенной деятельностью», — сказал Зарипов.

Зарипов упомянул технополис «Эра». По данным из открытых источников, научные роты Военного инновационного технополиса «Эра» предназначены для участия в поиске, развитии и внедрении прорывных технологий, проведения передовых и перспективных исследований и разработок. Попасть туда могут призывники, имеющие высшие образование и достижения в научной сфере, которые проходят отбор после направления резюме.

Ранее URA.RU писало, что курганских призывников не отправят служить на границу с Украиной. Военком отметил, что курганские призывники служат в частях от Калининграда до Владивостока, но, например, в Белгородскую область их не направляют.

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Призывники из Курганской области смогут попасть в научные роты, если пройдут жесткий отбор. Об этом сообщил военный комиссар Айрат Зарипов на пресс-конференции 3 ноября, передает корреспондент URA.RU. «Научные подразделения есть. Ребята проходят жесткий отбор, у них идет определенная полученная специальность. Они направляются в эти подразделения, где занимаются своей определенной деятельностью», — сказал Зарипов. Зарипов упомянул технополис «Эра». По данным из открытых источников, научные роты Военного инновационного технополиса «Эра» предназначены для участия в поиске, развитии и внедрении прорывных технологий, проведения передовых и перспективных исследований и разработок. Попасть туда могут призывники, имеющие высшие образование и достижения в научной сфере, которые проходят отбор после направления резюме. Ранее URA.RU писало, что курганских призывников не отправят служить на границу с Украиной. Военком отметил, что курганские призывники служат в частях от Калининграда до Владивостока, но, например, в Белгородскую область их не направляют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...