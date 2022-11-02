Курганские призывники смогут попасть в научные роты

03 ноября 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Призывники из Курганской области могут попасть в научную роту технополиса «Эра» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Призывники из Курганской области смогут попасть в научные роты, если пройдут жесткий отбор. Об этом сообщил военный комиссар Айрат Зарипов на пресс-конференции 3 ноября, передает корреспондент URA.RU. «Научные подразделения есть. Ребята проходят жесткий отбор, у них идет определенная полученная специальность. Они направляются в эти подразделения, где занимаются своей определенной деятельностью», — сказал Зарипов. Зарипов упомянул технополис «Эра». По данным из открытых источников, научные роты Военного инновационного технополиса «Эра» предназначены для участия в поиске, развитии и внедрении прорывных технологий, проведения передовых и перспективных исследований и разработок. Попасть туда могут призывники, имеющие высшие образование и достижения в научной сфере, которые проходят отбор после направления резюме. Ранее URA.RU писало, что курганских призывников не отправят служить на границу с Украиной. Военком отметил, что курганские призывники служат в частях от Калининграда до Владивостока, но, например, в Белгородскую область их не направляют.

Призывники из Курганской области смогут попасть в научные роты, если пройдут жесткий отбор. Об этом сообщил военный комиссар Айрат Зарипов на пресс-конференции 3 ноября, передает корреспондент URA.RU. «Научные подразделения есть. Ребята проходят жесткий отбор, у них идет определенная полученная специальность. Они направляются в эти подразделения, где занимаются своей определенной деятельностью», — сказал Зарипов. Зарипов упомянул технополис «Эра». По данным из открытых источников, научные роты Военного инновационного технополиса «Эра» предназначены для участия в поиске, развитии и внедрении прорывных технологий, проведения передовых и перспективных исследований и разработок. Попасть туда могут призывники, имеющие высшие образование и достижения в научной сфере, которые проходят отбор после направления резюме. Ранее URA.RU писало, что курганских призывников не отправят служить на границу с Украиной. Военком отметил, что курганские призывники служат в частях от Калининграда до Владивостока, но, например, в Белгородскую область их не направляют.