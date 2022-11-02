В Тюмени вынесли приговор чиновнице за растрату бюджетных средств

Женщина отправила в колонию на 2 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени бывшая заведующая отделом профилактической дезинфекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области отправилась в колонию за мошенничество. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области. Тюменка при помощи подставного лица заключала фиктивные договоры на поставку средств от насекомых для учреждения.

«В период с октября 2018 года по июль 2020 года обвиняемая, злоупотребляя своими должностными полномочиями, заключала от имени своей родной тети (предварительно оформив ее в налоговых органах как индивидуального предпринимателя и получив доступ к ее расчетному счету) фиктивные договоры поставки инсектицидного средства „Бриз 25“ для учреждения», — сообщают в ведомстве.

В результате противоправных действий бюджету учреждения причинен ущерб 825 тыс. рублей. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на два года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее агентство писало о банде силовиков, которым суд вынес приговор по делу о мошенничестве. Экс-силовики изымали у бизнесменов алкоголь и сигареты, прикрываясь своей профессиональной деятельностью.