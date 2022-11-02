Водитель из Екатеринбурга обвинил полицейских в жестоком избиении

Водитель из Екатеринбурга, остановленный инспекторами ГИБДД за нарушения правил вождения, обвинил силовиков в жестоком избиении за неповиновение. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.
«Водитель обвинил инспекторов в избиении. Якобы его остановили и, когда начал сопротивляться, привязали за шею в машине и после этого несколько раз ударили в отделе полиции. Представил себя жертвой», — рассказал собеседник агентства.
По словам другого источника в силовых структурах, в отношении мужчины возбудили уголовное дело за нарушение ПДД. По предварительной информации, мужчина был пьян, и ему грозит лишение прав.
URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев. Редакция не смогла связаться с водителем, обвинившим силовиков, но готова дать ему возможность высказаться.
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