Водитель из Екатеринбурга обвинил полицейских в жестоком избиении

По версии инсайдера, обвиненные полицейские остановили мужчину за нарушение ПДД Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Водитель из Екатеринбурга, остановленный инспекторами ГИБДД за нарушения правил вождения, обвинил силовиков в жестоком избиении за неповиновение. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

«Водитель обвинил инспекторов в избиении. Якобы его остановили и, когда начал сопротивляться, привязали за шею в машине и после этого несколько раз ударили в отделе полиции. Представил себя жертвой», — рассказал собеседник агентства.

По словам другого источника в силовых структурах, в отношении мужчины возбудили уголовное дело за нарушение ПДД. По предварительной информации, мужчина был пьян, и ему грозит лишение прав.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев. Редакция не смогла связаться с водителем, обвинившим силовиков, но готова дать ему возможность высказаться.