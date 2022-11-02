02 ноября 2022

Водитель из Екатеринбурга обвинил полицейских в жестоком избиении

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акции оппозиции
По версии инсайдера, обвиненные полицейские остановили мужчину за нарушение ПДД Фото:

Водитель из Екатеринбурга, остановленный инспекторами ГИБДД за нарушения правил вождения, обвинил силовиков в жестоком избиении за неповиновение. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

«Водитель обвинил инспекторов в избиении. Якобы его остановили и, когда начал сопротивляться, привязали за шею в машине и после этого несколько раз ударили в отделе полиции. Представил себя жертвой», — рассказал собеседник агентства.

По словам другого источника в силовых структурах, в отношении мужчины возбудили уголовное дело за нарушение ПДД. По предварительной информации, мужчина был пьян, и ему грозит лишение прав.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев. Редакция не смогла связаться с водителем, обвинившим силовиков, но готова дать ему возможность высказаться.

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Водитель из Екатеринбурга, остановленный инспекторами ГИБДД за нарушения правил вождения, обвинил силовиков в жестоком избиении за неповиновение. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Водитель обвинил инспекторов в избиении. Якобы его остановили и, когда начал сопротивляться, привязали за шею в машине и после этого несколько раз ударили в отделе полиции. Представил себя жертвой», — рассказал собеседник агентства. По словам другого источника в силовых структурах, в отношении мужчины возбудили уголовное дело за нарушение ПДД. По предварительной информации, мужчина был пьян, и ему грозит лишение прав. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев. Редакция не смогла связаться с водителем, обвинившим силовиков, но готова дать ему возможность высказаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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