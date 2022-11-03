Банк Англии: Трасс не хватило пару часов, чтобы устроить «финансовый Армагеддон» в Британии

Глава Банка Англии: Британия была на грани масштабного обвала рынка из-за Лиз Трасс

04 ноября 2022 в 05:27 Размер текста - 17 +

Бейли: действия Трасс чуть не закончились масштабным обвалом рынка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Великобритании чуть не случился «финансовый Армагеддон» из-за действий бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Лиз Трасс. Об этом сообщил глава Банка Англии Эндрю Бейли. «В тот момент, когда мы вмешались, могу сказать вам, что мы получали сообщения от рынка, что речь шла о часах. […] Это была реальная угроза финансовой стабильности», — рассказал он о риске возникновения масштабного обвала рынка. По словам Эндрю Бейли, государство достигло точки, когда рынки были очень нестабильными. «А это были основные рынки […], это рынок государственных облигаций, который во многих аспектах самый ключевой из всех», — пояснил он. Экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании 5 сентября. На посту она продержалась чуть дольше месяца. Новым премьер-министром Великобритании была назначен Риши Сунак. До этого он был британским министром финансов.

В Великобритании чуть не случился «финансовый Армагеддон» из-за действий бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Лиз Трасс. Об этом сообщил глава Банка Англии Эндрю Бейли. «В тот момент, когда мы вмешались, могу сказать вам, что мы получали сообщения от рынка, что речь шла о часах. […] Это была реальная угроза финансовой стабильности», — рассказал он о риске возникновения масштабного обвала рынка. По словам Эндрю Бейли, государство достигло точки, когда рынки были очень нестабильными. «А это были основные рынки […], это рынок государственных облигаций, который во многих аспектах самый ключевой из всех», — пояснил он. Экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании 5 сентября. На посту она продержалась чуть дольше месяца. Новым премьер-министром Великобритании была назначен Риши Сунак. До этого он был британским министром финансов.