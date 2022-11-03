03 ноября 2022

Пермские власти прокомментировали скандал с самым медийным мобилизованным

Медийный пермский капитан Михаил Жихарев переведен в другую воинскую часть
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, автомат, армия, военные, солдаты, мобилизация
Жихарева отправили в другую воинскую часть Фото:

Капитан Михаил Жихарев из Перми, известный по своим публикациям в соцсетях, который занимался подготовкой военнослужащих в учебном центре в Тюмени, отправлен в другую воинскую часть. По данным источника URA.RU, близкого к военкомату, у него произошел конфликт с одним из сослуживцев. В пресс-службе губернатора заявили, что разбираются в ситуации.

«У Михаила Жихарева произошел инцидент с одним из мобилизованных на фоне дисциплины. Сейчас Жихарева отправили в другую воинскую часть», — отметил источник.

В пресс-службе администрации губернатора заявили, что сейчас проводят проверку. «Держим ситуацию на контроле», — заявили в пресс-службе.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа. На момент публикации ответ не был получен. Связаться с Михаилом Жихаревым не удалось, он не ответил по известному редакции номеру телефона.

С момента мобилизации Жихарев активно развивал блог на своей странице в соцсети «ВКонтакте», где рассказывал об этапах подготовки бойцов и бытовых условиях. Ранее URA.RU сообщало в инсайдах, что у Михаила Жихарева, известного в соцсетях как Миша Капитан, после ряда публикаций о нем появились признаки звездной болезни.

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Капитан Михаил Жихарев из Перми, известный по своим публикациям в соцсетях, который занимался подготовкой военнослужащих в учебном центре в Тюмени, отправлен в другую воинскую часть. По данным источника URA.RU, близкого к военкомату, у него произошел конфликт с одним из сослуживцев. В пресс-службе губернатора заявили, что разбираются в ситуации. «У Михаила Жихарева произошел инцидент с одним из мобилизованных на фоне дисциплины. Сейчас Жихарева отправили в другую воинскую часть», — отметил источник. В пресс-службе администрации губернатора заявили, что сейчас проводят проверку. «Держим ситуацию на контроле», — заявили в пресс-службе. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа. На момент публикации ответ не был получен. Связаться с Михаилом Жихаревым не удалось, он не ответил по известному редакции номеру телефона. С момента мобилизации Жихарев активно развивал блог на своей странице в соцсети «ВКонтакте», где рассказывал об этапах подготовки бойцов и бытовых условиях. Ранее URA.RU сообщало в инсайдах, что у Михаила Жихарева, известного в соцсетях как Миша Капитан, после ряда публикаций о нем появились признаки звездной болезни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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