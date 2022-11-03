Пермские власти прокомментировали скандал с самым медийным мобилизованным

Медийный пермский капитан Михаил Жихарев переведен в другую воинскую часть

Жихарева отправили в другую воинскую часть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Капитан Михаил Жихарев из Перми, известный по своим публикациям в соцсетях, который занимался подготовкой военнослужащих в учебном центре в Тюмени, отправлен в другую воинскую часть. По данным источника URA.RU, близкого к военкомату, у него произошел конфликт с одним из сослуживцев. В пресс-службе губернатора заявили, что разбираются в ситуации.

«У Михаила Жихарева произошел инцидент с одним из мобилизованных на фоне дисциплины. Сейчас Жихарева отправили в другую воинскую часть», — отметил источник.

В пресс-службе администрации губернатора заявили, что сейчас проводят проверку. «Держим ситуацию на контроле», — заявили в пресс-службе.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа. На момент публикации ответ не был получен. Связаться с Михаилом Жихаревым не удалось, он не ответил по известному редакции номеру телефона.

С момента мобилизации Жихарев активно развивал блог на своей странице в соцсети «ВКонтакте», где рассказывал об этапах подготовки бойцов и бытовых условиях. Ранее URA.RU сообщало в инсайдах, что у Михаила Жихарева, известного в соцсетях как Миша Капитан, после ряда публикаций о нем появились признаки звездной болезни.