В Екатеринбурге на концерте поэтессы из Харькова два человека потеряли сознание

Концерт Анны Долгаревой прошел в Екатеринбурге 4 ноября Фото: страница Анны Долгаревой в соцсети «ВКонтакте»

На концерте поэтессы из Харькова Анны Долгаревой, который прошел 4 ноября в Екатеринбурге в конференц-зале Храма-Памятника на Крови, два человека упали в обморок. Об этом сообщила поэтесса в своем telegram-канале.

«В Екатеринбурге зал был забит, люди стояли даже в коридоре. Мне передали, что двое упали в обморок. Я очень за них переживаю!», — написала Долгарева.

При этом, девушка отметила, что мероприятие прошло хорошо. «Было много разговоров, добрых слов и цветов. Нужен еще один чемодан, чтобы все это увезти. Спасибо отцу Максиму, настоятелю Храма-на-Крови, и митрополиту Екатеринбургскому Евгению за организацию», — пишет поэтесса.

Анна Долгарева — член Союза писателей РФ и писателей ЛНР, поэтесса, журналистка и военный корреспондент. Автор шести книг и самый молодой лауреат Григорьевской премии. Родилась 4 августа 1988 года в Харькове. По национальности русская: родители Анны Долгаревой родом из Белгородской области. В Харьков они переехали до рождения Анны из-за работы отца, инженера-ракетчика. Девушка называет себя «русской поэтессой». Является организатором гуманитарных конвоев на Донбасс. Проводит бесплатные выступления для российских военнослужащих.

Ранее URA.RU писало, что поэтесса из ДНР Анна Ревякина рассказала екатеринбуржцам про российский Донбасс. Ее выступление в уральской столице состоялось 3 октября.