04 ноября 2022
03 ноября 2022

Челябинцы поделились фото снежной бабы и гитариста. Фото

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Объезд городских территорий Борисом Дубровским. Челябинск, снеговик, дворец пионеров и школьников им крупской, первый снег, дпиш
Челябинцы подошли к работе с фантазией (архивное фото) Фото:

Жители Челябинска и области после прошедшего снегопада налепили снеговиков. Фото снежных изваяний они поделились в соцсетях.

«Иду сегодня на работу. И вижу таких чуднЫх снеговиков. А настроение улучшилось!» — пишет Виктория П. в группе «Парковый Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

В соцсетях отмечают, что выпавший снег был самым подходящим для лепки снежных фигур. Многие просят не ломать красоту.

«В Копейске на Славе стоит снеговик Сева. Не ломайте, пожалуйста, я с подругой его два часа делала», — попросила участница сообщества «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее синоптики предупреждали челябинцев о сильных снегопадах. Согласно прогнозу погоды, снег будет идти в первые две декады ноября.

Жителей Паркового провожала на работу дама
И гитарист

В Копейске просят не ломать снеговичка Севу

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Жители Челябинска и области после прошедшего снегопада налепили снеговиков. Фото снежных изваяний они поделились в соцсетях. «Иду сегодня на работу. И вижу таких чуднЫх снеговиков. А настроение улучшилось!» — пишет Виктория П. в группе «Парковый Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». В соцсетях отмечают, что выпавший снег был самым подходящим для лепки снежных фигур. Многие просят не ломать красоту. «В Копейске на Славе стоит снеговик Сева. Не ломайте, пожалуйста, я с подругой его два часа делала», — попросила участница сообщества «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Ранее синоптики предупреждали челябинцев о сильных снегопадах. Согласно прогнозу погоды, снег будет идти в первые две декады ноября.
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