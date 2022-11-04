Челябинцы подошли к работе с фантазией (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска и области после прошедшего снегопада налепили снеговиков. Фото снежных изваяний они поделились в соцсетях.

«Иду сегодня на работу. И вижу таких чуднЫх снеговиков. А настроение улучшилось!» — пишет Виктория П. в группе «Парковый Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

В соцсетях отмечают, что выпавший снег был самым подходящим для лепки снежных фигур. Многие просят не ломать красоту.

«В Копейске на Славе стоит снеговик Сева. Не ломайте, пожалуйста, я с подругой его два часа делала», — попросила участница сообщества «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее синоптики предупреждали челябинцев о сильных снегопадах. Согласно прогнозу погоды, снег будет идти в первые две декады ноября.

Жителей Паркового провожала на работу дама Группа «Парковый Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

И гитарист Группа «Парковый Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».