Жители Челябинска и области после прошедшего снегопада налепили снеговиков. Фото снежных изваяний они поделились в соцсетях. «Иду сегодня на работу. И вижу таких чуднЫх снеговиков. А настроение улучшилось!» — пишет Виктория П. в группе «Парковый Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». В соцсетях отмечают, что выпавший снег был самым подходящим для лепки снежных фигур. Многие просят не ломать красоту. «В Копейске на Славе стоит снеговик Сева. Не ломайте, пожалуйста, я с подругой его два часа делала», — попросила участница сообщества «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Ранее синоптики предупреждали челябинцев о сильных снегопадах. Согласно прогнозу погоды, снег будет идти в первые две декады ноября.