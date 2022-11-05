The Wall Street Journal призвала США отобрать у России остров Врангеля

Военная база РФ на острове может стать угрозой для США, написали в The Wall Street Journal Фото: Владимир Андреев © URA.RU

США должны забрать у России остров Врангеля. Российская военная база на нем может стать угрозой суверенитету Соединенных Штатов. Об этом заявили в The Wall Street Journal.

«Остров, расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы и являющийся домом для некоторых из величайших природных чудес Земли, принадлежит США. Россия удерживает территорию США с 1924 года», — утверждает издание. На острове находится российская военная база, пишет WSJ, которая является «угрозой американскому суверенитету».

В газете указали, что не так давно ВВС США перехватили бомбардировщики РФ, «угрожавшие границам Аляски». По мнению автора статьи, это является частью проецирования сил, где остров Врангеля играет стратегическую роль.

Остров Врангеля — российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Он назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля. О существовании этого острова русским первопроходцам было известно еще с середины XVII века. В 1924 году правительство СССР направило к острову Врангеля канонерскую лодку «Красный Октябрь», экспедиция подняла на острове советский флаг и вывезла поселенцев.

На сегодняшний день на острове самая высокая плотность логовищ белых медведей и тихоокеанских моржей. Также там находится более 400 видов растений и 100 видов перелетных птиц.