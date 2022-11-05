В ХМАО водитель иномарки устроил ДТП не пропустив «девятку». Фото, видео

Столкновение автомобилей произошло на перекрестке (архивное фото) Фото: Анна Андреева © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) иномарка на светофоре не уступила дорогу встречному автомобилю, в результате чего произошло столкновение. Информация о ДТП появилась в местных пабликах с происшествиями в социальной сети «Вконтакте».

«Университетская д. 4, ДТП» — говорится в новости. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших нет.

На записи аварии видно, что водитель Toyota, двигаясь на зеленый сигнал светофора, совершал разворот. «Девятка» двигалась во встречном направлении, имея преимущество. В результате ДТП оба автомобиля получили повреждения, девятку выбросило на обочину.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте в серьезном ДТП пострадало три человека. На перекрестке Островского — Профсоюзов столкнулись Volkswagen Polo и Toyota Land Cruiser 200. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, скорая помощь и спасатели.