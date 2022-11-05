05 ноября 2022
04 ноября 2022

В ХМАО водитель иномарки устроил ДТП не пропустив «девятку». Фото, видео

В ХМАО водитель иномарки устроил ДТП не пропустив «девятку». Фото, видео
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП у Швейной фабрики. Челябинск, дтп, авария, логан
Столкновение автомобилей произошло на перекрестке (архивное фото) Фото:

В Сургуте (ХМАО) иномарка на светофоре не уступила дорогу встречному автомобилю, в результате чего произошло столкновение. Информация о ДТП появилась в местных пабликах с происшествиями в социальной сети «Вконтакте».

«Университетская д. 4, ДТП» — говорится в новости. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших нет.

На записи аварии видно, что водитель Toyota, двигаясь на зеленый сигнал светофора, совершал разворот. «Девятка» двигалась во встречном направлении, имея преимущество. В результате ДТП оба автомобиля получили повреждения, девятку выбросило на обочину.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте в серьезном ДТП пострадало три человека. На перекрестке Островского — Профсоюзов столкнулись Volkswagen Polo и Toyota Land Cruiser 200. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, скорая помощь и спасатели.

В результате столкновения оба автомобиля получили механические повреждения

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В Сургуте (ХМАО) иномарка на светофоре не уступила дорогу встречному автомобилю, в результате чего произошло столкновение. Информация о ДТП появилась в местных пабликах с происшествиями в социальной сети «Вконтакте». «Университетская д. 4, ДТП» — говорится в новости. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших нет. На записи аварии видно, что водитель Toyota, двигаясь на зеленый сигнал светофора, совершал разворот. «Девятка» двигалась во встречном направлении, имея преимущество. В результате ДТП оба автомобиля получили повреждения, девятку выбросило на обочину. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте в серьезном ДТП пострадало три человека. На перекрестке Островского — Профсоюзов столкнулись Volkswagen Polo и Toyota Land Cruiser 200. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, скорая помощь и спасатели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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