06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

На пермском предприятии погиб рабочий

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Визит Алексея Текслера на ПАО «Челябинский цинковый завод» и участие в открытии кислородной станции. Челябинск, челябинский цинковый завод, литейный цех
На заводе в Пермском крае произошел несчастный случай Фото:

В Пермском крае на ОАО «Губахинский кокс» погиб рабочий. Подробности несчастного случая сообщили в пресс-службе региональной госинспекции труда.

«5 ноября на ОАО „Губахинский кокс“ во время работ по очистке конвейера транспортерщика затянуло под ролик. В результате чего получил травмы несовместимые с жизнью», — сообщили в ведомстве.

Сейчас специалисты инспекции труда проводят расследование несчастного случая. Выясняются все причины и обстоятельства гибели сотрудника.

Ранее URA.RU писало о гибели слесаря на пермском предприятии. Его придавило грузом.

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В Пермском крае на ОАО «Губахинский кокс» погиб рабочий. Подробности несчастного случая сообщили в пресс-службе региональной госинспекции труда. «5 ноября на ОАО „Губахинский кокс“ во время работ по очистке конвейера транспортерщика затянуло под ролик. В результате чего получил травмы несовместимые с жизнью», — сообщили в ведомстве. Сейчас специалисты инспекции труда проводят расследование несчастного случая. Выясняются все причины и обстоятельства гибели сотрудника. Ранее URA.RU писало о гибели слесаря на пермском предприятии. Его придавило грузом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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