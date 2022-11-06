На пермском предприятии погиб рабочий

На заводе в Пермском крае произошел несчастный случай Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае на ОАО «Губахинский кокс» погиб рабочий. Подробности несчастного случая сообщили в пресс-службе региональной госинспекции труда.

«5 ноября на ОАО „Губахинский кокс“ во время работ по очистке конвейера транспортерщика затянуло под ролик. В результате чего получил травмы несовместимые с жизнью», — сообщили в ведомстве.

Сейчас специалисты инспекции труда проводят расследование несчастного случая. Выясняются все причины и обстоятельства гибели сотрудника.

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