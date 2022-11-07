07 ноября 2022

Больше курганских чиновников смогут работать в должности после 65 лет

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Внеочередное заседание областной думы. Курган, закон, областная дума, заседание думы, курганская область, Принятие закона
Внесены изменения в закон о гражданской службе Курганской области (архивное фото) Фото:

Большее число чиновников Курганской области смогут работать после 65 лет. Связано это с изменениями в законе «О государственной гражданской службе Курганской области», которые предлагают принять депутатам. Об этом сообщается на официальном сайте облдумы.

«Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста, замещающему должность гражданской службы категории «помощники (советники)», «руководители» высшей группы должностей гражданской службы, «руководители» главной группы должностей в правительстве Курганской области, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен в соответствии с частью 1 статьи 251 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», — указано в документах на сайте.

До изменений в законе только чиновники, занимающие должность руководителей, могли работать после 65 лет в соответствии с федеральным законом РФ. Остальные могли продлить срок службы по решению представителя нанимателя до конца полномочий.

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Большее число чиновников Курганской области смогут работать после 65 лет. Связано это с изменениями в законе «О государственной гражданской службе Курганской области», которые предлагают принять депутатам. Об этом сообщается на официальном сайте облдумы. «Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста, замещающему должность гражданской службы категории «помощники (советники)», «руководители» высшей группы должностей гражданской службы, «руководители» главной группы должностей в правительстве Курганской области, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен в соответствии с частью 1 статьи 251 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», — указано в документах на сайте. До изменений в законе только чиновники, занимающие должность руководителей, могли работать после 65 лет в соответствии с федеральным законом РФ. Остальные могли продлить срок службы по решению представителя нанимателя до конца полномочий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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