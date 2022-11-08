Боец Первой Славянской бригады стал командиром в 19 лет

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, каска, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Юшко со своим отделением быстро и без потерь решал поставленные задачи, передает корреспондент Линин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Добровольно вступивший в ряды Вооруженных сил РФ Анатолий Юшко в самом начале проявил себя в боях на Запорожском направлении. Девятнадцатилетний боец стал командиром отделения стрелкового полка Первой Славянской бригады, а позже его назначили заместителем начальника штаба. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин.

«Добровольно вступив в ряды защитников Отечества в самом начале спецоперации, Анатолий Юшко сразу проявил себя в боях на Запорожском направлении. За умение организовать боевую работу коллектива Анатолий был назначен командиром отделения», — заявил корреспондент.

Приобретенным опытом Юшко активно делится с менее подготовленными военнослужащими. Со своим отделением он качественно, быстро и без потерь решает поставленные командованием боевые задачи.

Сейчас Юшко назначен заместителем начальника штаба батальона Первой Славянской бригады. «Я не боюсь ответственности. В себя верю и живу по правилу — если не я, то кто?» — передает Линин слова Юшко.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также освобождение мирного населения Донбасса.

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Добровольно вступивший в ряды Вооруженных сил РФ Анатолий Юшко в самом начале проявил себя в боях на Запорожском направлении. Девятнадцатилетний боец стал командиром отделения стрелкового полка Первой Славянской бригады, а позже его назначили заместителем начальника штаба. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. «Добровольно вступив в ряды защитников Отечества в самом начале спецоперации, Анатолий Юшко сразу проявил себя в боях на Запорожском направлении. За умение организовать боевую работу коллектива Анатолий был назначен командиром отделения», — заявил корреспондент. Приобретенным опытом Юшко активно делится с менее подготовленными военнослужащими. Со своим отделением он качественно, быстро и без потерь решает поставленные командованием боевые задачи. Сейчас Юшко назначен заместителем начальника штаба батальона Первой Славянской бригады. «Я не боюсь ответственности. В себя верю и живу по правилу — если не я, то кто?» — передает Линин слова Юшко. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также освобождение мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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