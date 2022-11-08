В Салехарде женщина справила нужду возле бара

09 ноября 2022 в 04:26 Размер текста - 17 +

На приложенной к посту видеозаписи видно, что женщина справляет нужду у входа в бар (фото из архива) Фото: Дарья Попова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) женщина справила нужду возле рестобара «Пятница». Информация об этом опубликована в группе «В Салехарде / объявления / Салехард» в соцсети «ВКонтакте». «Месть нужно подавать мокрой. У рестобара „Пятница“ девушка устроила „потоп“ за то, что ее не пустили в заведение», — сообщается в посте. В комментариях пользователи раскритиковали поступок. «Взрослый человек, мозгов как у улитки», — написала Раиса Романова. «Позорище», — поделилась Катюша Сэротэтто. «Печально, что таких сплошь и рядом очень много, деградация алкогольная», — прокомментировал Сергей Ковальчук. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде местная жительница справила нужду на улице. Под постом набралось несколько десятков возмущенных комментариев от жителей.

В Салехарде (ЯНАО) женщина справила нужду возле рестобара «Пятница». Информация об этом опубликована в группе «В Салехарде / объявления / Салехард» в соцсети «ВКонтакте». «Месть нужно подавать мокрой. У рестобара „Пятница“ девушка устроила „потоп“ за то, что ее не пустили в заведение», — сообщается в посте. В комментариях пользователи раскритиковали поступок. «Взрослый человек, мозгов как у улитки», — написала Раиса Романова. «Позорище», — поделилась Катюша Сэротэтто. «Печально, что таких сплошь и рядом очень много, деградация алкогольная», — прокомментировал Сергей Ковальчук. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде местная жительница справила нужду на улице. Под постом набралось несколько десятков возмущенных комментариев от жителей.