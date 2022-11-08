В Салехарде женщина справила нужду возле бара

В Салехарде (ЯНАО) женщина справила нужду возле рестобара «Пятница». Информация об этом опубликована в группе «В Салехарде / объявления / Салехард» в соцсети «ВКонтакте».
«Месть нужно подавать мокрой. У рестобара „Пятница“ девушка устроила „потоп“ за то, что ее не пустили в заведение», — сообщается в посте.
В комментариях пользователи раскритиковали поступок. «Взрослый человек, мозгов как у улитки», — написала Раиса Романова. «Позорище», — поделилась Катюша Сэротэтто. «Печально, что таких сплошь и рядом очень много, деградация алкогольная», — прокомментировал Сергей Ковальчук.
В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде местная жительница справила нужду на улице. Под постом набралось несколько десятков возмущенных комментариев от жителей.
Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao