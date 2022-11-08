08 ноября 2022
07 ноября 2022

В Салехарде женщина справила нужду возле бара

© Служба новостей «URA.RU»
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На приложенной к посту видеозаписи видно, что женщина справляет нужду у входа в бар (фото из архива) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) женщина справила нужду возле рестобара «Пятница». Информация об этом опубликована в группе «В Салехарде / объявления / Салехард» в соцсети «ВКонтакте».

«Месть нужно подавать мокрой. У рестобара „Пятница“ девушка устроила „потоп“ за то, что ее не пустили в заведение», — сообщается в посте.

В комментариях пользователи раскритиковали поступок. «Взрослый человек, мозгов как у улитки», — написала Раиса Романова. «Позорище», — поделилась Катюша Сэротэтто. «Печально, что таких сплошь и рядом очень много, деградация алкогольная», — прокомментировал Сергей Ковальчук.

В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде местная жительница справила нужду на улице. Под постом набралось несколько десятков возмущенных комментариев от жителей.

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В Салехарде (ЯНАО) женщина справила нужду возле рестобара «Пятница». Информация об этом опубликована в группе «В Салехарде / объявления / Салехард» в соцсети «ВКонтакте». «Месть нужно подавать мокрой. У рестобара „Пятница“ девушка устроила „потоп“ за то, что ее не пустили в заведение», — сообщается в посте. В комментариях пользователи раскритиковали поступок. «Взрослый человек, мозгов как у улитки», — написала Раиса Романова. «Позорище», — поделилась Катюша Сэротэтто. «Печально, что таких сплошь и рядом очень много, деградация алкогольная», — прокомментировал Сергей Ковальчук. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде местная жительница справила нужду на улице. Под постом набралось несколько десятков возмущенных комментариев от жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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