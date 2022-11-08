В Перми потеплеет и пойдут сильные дожди

09 ноября 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

Дожди продлятся до воскресенья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермь в ближайшие дни придут потепление и дожди. Подробнее о погоде рассказали специалисты ГИС-центра ПГНИУ в своем telegram-канале. «В период с 9 по 13 ноября в связи с активизацией циклонической деятельности в южных и центральных районах Пермского края может выпасть до 50-70% месячной нормы осадков в основном в виде дождя. Также ожидается потепление, пик которого придется на субботу 12 ноября, когда дневная температура воздуха на юге и юго-западе края может достичь +5…+7», — указано в прогнозе. В воскресенье 13 ноября начнется арктическое вторжение и придет резкое похолодание, ожидаются снегопады. На севере и востоке края температура может опуститься до -8…-10, а в южной половине края возможен переход через 0 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в МЧС предупредили о гололеде и тумане на дорогах Перми. Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим.

В Пермь в ближайшие дни придут потепление и дожди. Подробнее о погоде рассказали специалисты ГИС-центра ПГНИУ в своем telegram-канале. «В период с 9 по 13 ноября в связи с активизацией циклонической деятельности в южных и центральных районах Пермского края может выпасть до 50-70% месячной нормы осадков в основном в виде дождя. Также ожидается потепление, пик которого придется на субботу 12 ноября, когда дневная температура воздуха на юге и юго-западе края может достичь +5…+7», — указано в прогнозе. В воскресенье 13 ноября начнется арктическое вторжение и придет резкое похолодание, ожидаются снегопады. На севере и востоке края температура может опуститься до -8…-10, а в южной половине края возможен переход через 0 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в МЧС предупредили о гололеде и тумане на дорогах Перми. Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим.