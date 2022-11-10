В 2022 году спрос на авторские работы снизился Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мастерицы из Челябинска создали елочные игрушки с использованием ваты, пластика и бисера. Как URA.RU рассказали авторы игрушек, в 2022 году спрос на изделия ниже прошлогоднего.

«На медную проволоку накручиваю вату, затем креплю конструкцию клейстером, просушиваю. На финальном этапе надеваю одежду и расписываю персонажа», — описала URA.RU технологию создания Ольга Аверьянова.

Процесс занимает около трех дней. В основном из рук мастера выходят циркачи. Челябинцы любят заказывать изготовление фигурок детей в одежде советского покроя. Головы отливает из пластика: полимер заливает в форму-молд, созданную самостоятельно. Вес изделия 30 граммов, а стоимость от 3500 до семи тысяч рублей. Спрос снизился в 2022 году, хотя обычно в преддверии Нового года Аверьянова успевает выполнить порядка 20 игрушек. Их вешают на елку.

О снижении спроса среди челябинцев в текущем сезоне URA.RU сообщила мастерица Ольга Савченко. Техника, в которой работает автор игрушек, основана на бисероплетении. На нитку нанизывается бисер по заданной схеме. Рисунок создается в компьютерной программе и обычно связан с символом предстоящего года. В 2022 году заказывают шары с изображением кролика и кота. Есть любители мультперсонажей, знаков зодиака или символики футбольных команд.

«Основой выступает пенопластовый шарик диаметром 4—12 см. Средняя длительность создания одной игрушки составляет восемь часов, но при сложности узора больше», — отметила URA.RU Савченко.

Покупатели отовсюду. Самые дальние проживают во Владивостоке. Занятие стало основным для челябинки во время декретного отпуска. Стоимость одного изделия составляет 1600 рублей и выше. На цене сказываются расходы на закуп материалов. В 2022 году значительно подорожал чешский бисер.