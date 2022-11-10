Жилой квартал в центре Екатеринбурга застроят домами для VIP

10 ноября 2022 в 21:39 Размер текста - 17 +

Компания Олега Черепанова получила право осваивать территорию еще в 2011 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU В жилом квартале за садом имени Энгельса в центре Екатеринбурга появится новый ЖК для местного истеблишмента. На это указывают материалы, поступившие в городскую комиссию по изменению правил землепользования и застройки (ПЗЗ), с которым ознакомился корреспондент URA.RU. Компания «Форум-групп» попросила чиновников изменить статус двух участков в квартале ул. Энгельса — Бажова — Карла Маркса — Луначарского с Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра) на Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). «Сейчас на этих участках находятся нежилые постройки (одна из них — старый офисник — прим. URA.RU), их будут сносить. При этом выдвинуто условие: „Форум“ построит детский сад и облагородит близлежащий сквер», — поделился источник, присутствовавший на совещании. В саму компанию направлен запрос на комментарий. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. «Форум-групп» известна в Екатеринбурге прежде всего проектами клубного дома «Тихвин», ТЖК «Форум Сити» и делового квартала вокруг. Известно, что глава компании Олег Черепанов большую часть времени проводит в Дубае — Forum-GroupDubai возводит жилье для обеспеченных чиновников и олигархов на насыпном острове «Пальма Джумейра». В начале года «Форум-групп» продала свою землю в осваиваемом ею микрорайоне «Солнечный» на окраине Екатеринбурга московскому застройщику «Эталон». После того, как новый собственник нарушил ряд обещаний, данных мэрии, «Форуму» (говорят, лично Черепанову) пришлось отвечать перед городскими властями.

В жилом квартале за садом имени Энгельса в центре Екатеринбурга появится новый ЖК для местного истеблишмента. На это указывают материалы, поступившие в городскую комиссию по изменению правил землепользования и застройки (ПЗЗ), с которым ознакомился корреспондент URA.RU. Компания «Форум-групп» попросила чиновников изменить статус двух участков в квартале ул. Энгельса — Бажова — Карла Маркса — Луначарского с Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра) на Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). «Сейчас на этих участках находятся нежилые постройки (одна из них — старый офисник — прим. URA.RU), их будут сносить. При этом выдвинуто условие: „Форум“ построит детский сад и облагородит близлежащий сквер», — поделился источник, присутствовавший на совещании. В саму компанию направлен запрос на комментарий. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. «Форум-групп» известна в Екатеринбурге прежде всего проектами клубного дома «Тихвин», ТЖК «Форум Сити» и делового квартала вокруг. Известно, что глава компании Олег Черепанов большую часть времени проводит в Дубае — Forum-GroupDubai возводит жилье для обеспеченных чиновников и олигархов на насыпном острове «Пальма Джумейра». В начале года «Форум-групп» продала свою землю в осваиваемом ею микрорайоне «Солнечный» на окраине Екатеринбурга московскому застройщику «Эталон». После того, как новый собственник нарушил ряд обещаний, данных мэрии, «Форуму» (говорят, лично Черепанову) пришлось отвечать перед городскими властями.