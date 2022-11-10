Свердловский суд отказался выпускать на волю лидера банды киллеров из Татарстана

11 ноября 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Мужчине стали смягчать наказание, потому что он не признал свою вину, не соблюдает дисциплину и может совершить преступный рецидив после освобождения Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижнем Тагиле суд (Свердловская область) отказал мужчине, который является «лидером банды киллеров», в смягчении наказания из-за того, что он отказался признавать вину в инкриминируемых ему деяниях. Об этом он сообщает прокуратура Свердловской области. «На основании заключения прокурора суд отказал в удовлетворении ходатайства о замене наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания осужденному мужчине, называемому СМИ „лидером банды киллеров“», — рассказали в пресс-службе ведомства. При этом администрацией исправительного учреждения осужденный характеризуется положительно. Мужчина, который сейчас отбывает наказание в свердловской исправительной колонии, попал за решетку в июле 2005 года. Он был осужден приговором Верховного суда Республики Татарстан к 22 годам лишения свободы за бандитизм, убийство и покушение на убийство по найму в составе банды, действовавшей в Москве, Казани и других городах России. «По состоянию на день рассмотрения ходатайства адвоката отбытый осужденным срок в виде лишения свободы составляет 18 лет 6 месяцев 18 дней, неотбытый — 3 года 5 месяцев 12 дней. Между тем прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства адвоката», — сообщила региональная прокуратура. Причиной отказа стал тот факт, что осужденный свою вину до сих пор не признал, его поведение не было стабильно положительным. Также его дважды привлекали за нарушение установленного порядка отбывания наказания и по прогнозам психологов есть вероятность рецидива преступлений после освобождения.

В Нижнем Тагиле суд (Свердловская область) отказал мужчине, который является «лидером банды киллеров», в смягчении наказания из-за того, что он отказался признавать вину в инкриминируемых ему деяниях. Об этом он сообщает прокуратура Свердловской области. «На основании заключения прокурора суд отказал в удовлетворении ходатайства о замене наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания осужденному мужчине, называемому СМИ „лидером банды киллеров“», — рассказали в пресс-службе ведомства. При этом администрацией исправительного учреждения осужденный характеризуется положительно. Мужчина, который сейчас отбывает наказание в свердловской исправительной колонии, попал за решетку в июле 2005 года. Он был осужден приговором Верховного суда Республики Татарстан к 22 годам лишения свободы за бандитизм, убийство и покушение на убийство по найму в составе банды, действовавшей в Москве, Казани и других городах России. «По состоянию на день рассмотрения ходатайства адвоката отбытый осужденным срок в виде лишения свободы составляет 18 лет 6 месяцев 18 дней, неотбытый — 3 года 5 месяцев 12 дней. Между тем прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства адвоката», — сообщила региональная прокуратура. Причиной отказа стал тот факт, что осужденный свою вину до сих пор не признал, его поведение не было стабильно положительным. Также его дважды привлекали за нарушение установленного порядка отбывания наказания и по прогнозам психологов есть вероятность рецидива преступлений после освобождения.