Песков не стал комментировать перегруппировку войск в Херсоне 11 ноября 2022 в 14:15 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков пояснил, что решение о передислокации было принято Минобороны РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с перегруппировкой российских войск в Херсоне. Его ответ по данному вопросу передает корреспондент URA.RU. «Мне нечего добавить по этой теме. Здесь за какими-то комментариями прошу обращаться в Минобороны. Это приказ [командующего объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергея] Суровикина и решение министра [обороны Сергея Шойгу]», — сказал он в ходе конференц-колла. Решение о перегруппировке войск было принято 10 ноября. Затем военкоры заявили о выходе российских войск с правого берега Днепра. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с перегруппировкой российских войск в Херсоне. Его ответ по данному вопросу передает корреспондент URA.RU. «Мне нечего добавить по этой теме. Здесь за какими-то комментариями прошу обращаться в Минобороны. Это приказ [командующего объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергея] Суровикина и решение министра [обороны Сергея Шойгу]», — сказал он в ходе конференц-колла. Решение о перегруппировке войск было принято 10 ноября. Затем военкоры заявили о выходе российских войск с правого берега Днепра. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям