Песков оценил решение США лишить экономику РФ статуса рыночной

Кремль: цель США заключается в давлении на экономику РФ, путем санкций

11 ноября 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

США продолжает санкционные действия в отношении РФ, пояснил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Лишение экономики России рыночного статуса руками США — это продолжение санкционных действий, с целью давления на российскую страну. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «На это можно смотреть только в одном ключе — это продолжение действий по оказанию давления по всем возможным направлениям на РФ. Мы видим растущее понимание в большей степени в Америке, что эти санкции не смогли дестабилизировать российскую экономику, но вносят изрядную турбулентность в экономику европейскую. Американцы тоже страдают из-за инфляции, хаоса на энергетическом рынке. Это не способствуют стабилизации на мировых рынках», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Песков грозил Евросоюзу последствиями за решения по газу. Это те действия, которые связаны с введением потолка цен на российский газ. Также пресс-секретарь уточнил, что разговор лидеров США и России мог бы состояться, если бы США изъявили желание «прислушаться к озабоченностям РФ».

Лишение экономики России рыночного статуса руками США — это продолжение санкционных действий, с целью давления на российскую страну. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «На это можно смотреть только в одном ключе — это продолжение действий по оказанию давления по всем возможным направлениям на РФ. Мы видим растущее понимание в большей степени в Америке, что эти санкции не смогли дестабилизировать российскую экономику, но вносят изрядную турбулентность в экономику европейскую. Американцы тоже страдают из-за инфляции, хаоса на энергетическом рынке. Это не способствуют стабилизации на мировых рынках», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Песков грозил Евросоюзу последствиями за решения по газу. Это те действия, которые связаны с введением потолка цен на российский газ. Также пресс-секретарь уточнил, что разговор лидеров США и России мог бы состояться, если бы США изъявили желание «прислушаться к озабоченностям РФ».