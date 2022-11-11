Клава Кока рассказала, почему отказалась выходить замуж за блогера

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) отказалась выходить замуж за блогера-миллионника Артура Кисловского. Девушка заявила, что хочет замуж, но только за любимого мужчину. Об этом артистка рассказала подписчикам в своих соцсетях.
«Хочу сказать, что предложение я не приняла. Я человечка этого не знаю. Желаю ему, конечно, удачи в его блогерской карьере. Я, конечно, хочу замуж, но за любимого мужчину», — поделилась эмоциями артистка на своей странице в Instagram (заблокирован в РФ).
Ранее в СМИ писали, что Клаве Коке сделали предложение. Сюрприз устроили во время съемок шоу «Маска.Танцы». Кока там выступала в качестве члена жюри. Предложение сделал Артур Кисловский. У блогера 3,2 млн подписчиков в TikTok.
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