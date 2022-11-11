Зеленский: Украина экспортировала миллионы тонн зерна морем

Зеленский: более 10 млн тонн зерна экспортировали через порты на Дунае в 2022 году

Зеленский похвастался экспортом миллионов тонн зерна на условиях черноморской зерновой инициативы Фото: Сергей Венявский © URA.RU

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Киев экспортировал порядка 10 млн тонн зерна через границу с ЕС и порты на Дунае. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Из-за [спецоперации] большая часть украинского экспорта и импорта остановилась. Но мы смогли открыть новый путь экономической жизни через территорию Европейского Союза. И этой дорогой жизнь наладили поставки, которые критически важны не только для Украины, но и для всей Европы и многих других стран — партнеров Европы», — указал Зеленский в telegram-канале. По его словам, благодаря черноморской зерновой инициативе более 10 млн тонн зерна были экспортированы морем.

Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море, также называемое инициативой по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских постов, было подписано Россией, Украиной, Турцией и Организацией Объединенных Наций в Стамбуле 22 июля. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября после теракта в Севастополе, который, предположительно, совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ).