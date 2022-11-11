Пермячка ударила ножом знакомую и пыталась убедить свидетелей в своей невиновности

Женщину посадили на 1,5 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Краснокамска, поссорившись со своей знакомой, ударила ее ножом в грудь. После этого она утверждала, что пострадавшая сделала это сама, сообщается в материалах о деле на сайте Краснокамского городского суда Пермского края.

«Обвиняемая поссорилась со своей знакомой из-за давно прошедших событий. Она схватила кухонный нож и нанесла им удар в область груди потерпевшей. Испугавшись, она положила ее на постель. Понимая, что потерпевшей становится хуже, женщина позвонила соседу по даче и попросила вызвать скорую помощь. Обвиняемая убеждала свидетелей, что ее знакомая сама ударила себя ножом, но они ей не поверили», — говорится в документе.

Потерпевшая месяц пролежала в больнице из-за проткнутого легкого. Подсудимая признала свою вину и отказалась давать показания. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Женщине назначили наказание в виде лишения свободы на 1,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что житель Краснокамска накинулся с ножом на гостя своего соседа и сел в тюрьму на 5,5 лет. Также, размахивая ножом, мужчина грозился убить и своего соседа.