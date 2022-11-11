11 ноября 2022
10 ноября 2022

В Тюменской области мужчина избил семейную пару навесным замком

© Служба новостей «URA.RU»
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Замок. Челябинск, замок, закрыто, ржавый замок, навесной замок
Мужчина избил навесным замком супругов, которые вечером пришли к нему на работу Фото:

В поселке Усть-Тавда (Тюменская область) мужчина избил навесным замком семейную пару, которая вечером пришла к нему на работу и стучалась в ворота. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

«Заявителю в вечернее время на работе в ворота постучался неизвестный, мужчина снял с ограждения навесной замок и ударил им стучавшего. Пострадавший упал на землю, и работник еще несколько раз пнул его ногами. За потерпевшего начала заступаться его супруга, мужчина ударил ее этим же навесным замком», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Утром избитый мужчина вернулся, чтобы прояснить ситуацию с обидчиком. Оказалось, что он хотел прийти к своему знакомому, но перепутал смены. Работник обратился в полицию, однако сам стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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В поселке Усть-Тавда (Тюменская область) мужчина избил навесным замком семейную пару, которая вечером пришла к нему на работу и стучалась в ворота. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «Заявителю в вечернее время на работе в ворота постучался неизвестный, мужчина снял с ограждения навесной замок и ударил им стучавшего. Пострадавший упал на землю, и работник еще несколько раз пнул его ногами. За потерпевшего начала заступаться его супруга, мужчина ударил ее этим же навесным замком», — рассказали в пресс-службе ведомства. Утром избитый мужчина вернулся, чтобы прояснить ситуацию с обидчиком. Оказалось, что он хотел прийти к своему знакомому, но перепутал смены. Работник обратился в полицию, однако сам стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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