В Тюменской области мужчина избил семейную пару навесным замком

12 ноября 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

Мужчина избил навесным замком супругов, которые вечером пришли к нему на работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Усть-Тавда (Тюменская область) мужчина избил навесным замком семейную пару, которая вечером пришла к нему на работу и стучалась в ворота. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «Заявителю в вечернее время на работе в ворота постучался неизвестный, мужчина снял с ограждения навесной замок и ударил им стучавшего. Пострадавший упал на землю, и работник еще несколько раз пнул его ногами. За потерпевшего начала заступаться его супруга, мужчина ударил ее этим же навесным замком», — рассказали в пресс-службе ведомства. Утром избитый мужчина вернулся, чтобы прояснить ситуацию с обидчиком. Оказалось, что он хотел прийти к своему знакомому, но перепутал смены. Работник обратился в полицию, однако сам стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В поселке Усть-Тавда (Тюменская область) мужчина избил навесным замком семейную пару, которая вечером пришла к нему на работу и стучалась в ворота. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «Заявителю в вечернее время на работе в ворота постучался неизвестный, мужчина снял с ограждения навесной замок и ударил им стучавшего. Пострадавший упал на землю, и работник еще несколько раз пнул его ногами. За потерпевшего начала заступаться его супруга, мужчина ударил ее этим же навесным замком», — рассказали в пресс-службе ведомства. Утром избитый мужчина вернулся, чтобы прояснить ситуацию с обидчиком. Оказалось, что он хотел прийти к своему знакомому, но перепутал смены. Работник обратился в полицию, однако сам стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.