Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов сообщил об открытии курсов управления дронами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов сообщил об открытии в городе курсов по управлению беспилотными летательными аппаратами. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Открыли бесплатные курсы по управлению беспилотниками. Занятия будут проходить в 3-ей школе по субботам. Занятия будут вести опытные преподаватели — Никита Шунаев и Андрей Сердюков», — сообщил Воронов в Telegram.

Он отметил, что курсы будут полезны пожарным, допризывникам, спасателям, работникам полиции. В мирных целях дроны используются для поиска пропавших людей в тундре, а также для обнаружения несанкционированных свалок, как в природе, так и в городских условиях.

Мэр утверждает, что курсы интересные, в чем он сам убедился. Преподаватели курсов — призеры международного чемпионата прошлого года по эксплуатации беспилотных авиа средств. Для записи на курсы можно позвонить по телефону 23-14-82.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО беспилотники используются в строительной сфере. Почтовые дроны были замечены в Салехарде.

Курсы по управлению БЛА Фото: telegram-канал Андрея Воронова