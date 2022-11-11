11 ноября 2022
10 ноября 2022

В Новом Уренгое открыли курсы по управлению беспилотниками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ралли Шелковый путь Кундравы Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, дрон, коптер
Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов сообщил об открытии курсов управления дронами Фото:

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов сообщил об открытии в городе курсов по управлению беспилотными летательными аппаратами. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Открыли бесплатные курсы по управлению беспилотниками. Занятия будут проходить в 3-ей школе по субботам. Занятия будут вести опытные преподаватели — Никита Шунаев и Андрей Сердюков», — сообщил Воронов в Telegram.

Он отметил, что курсы будут полезны пожарным, допризывникам, спасателям, работникам полиции. В мирных целях дроны используются для поиска пропавших людей в тундре, а также для обнаружения несанкционированных свалок, как в природе, так и в городских условиях.

Мэр утверждает, что курсы интересные, в чем он сам убедился. Преподаватели курсов — призеры международного чемпионата прошлого года по эксплуатации беспилотных авиа средств. Для записи на курсы можно позвонить по телефону 23-14-82.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО беспилотники используются в строительной сфере. Почтовые дроны были замечены в Салехарде.

Курсы по управлению БЛА
Фото:
Мэр Нового Уренгоя на курсах управления БЛА
Фото:

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Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов сообщил об открытии в городе курсов по управлению беспилотными летательными аппаратами. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Открыли бесплатные курсы по управлению беспилотниками. Занятия будут проходить в 3-ей школе по субботам. Занятия будут вести опытные преподаватели — Никита Шунаев и Андрей Сердюков», — сообщил Воронов в Telegram. Он отметил, что курсы будут полезны пожарным, допризывникам, спасателям, работникам полиции. В мирных целях дроны используются для поиска пропавших людей в тундре, а также для обнаружения несанкционированных свалок, как в природе, так и в городских условиях. Мэр утверждает, что курсы интересные, в чем он сам убедился. Преподаватели курсов — призеры международного чемпионата прошлого года по эксплуатации беспилотных авиа средств. Для записи на курсы можно позвонить по телефону 23-14-82. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО беспилотники используются в строительной сфере. Почтовые дроны были замечены в Салехарде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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