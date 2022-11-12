12 ноября 2022

Зеленский назвал атаки ВС РФ в Донбассе «адом»

Владимир Зеленский: атаки ВС РФ в Донбассе «ад»
© Служба новостей «URA.RU»
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Говоря об атаках ВС РФ в Донбассе, Зеленский заявил, что «там просто ад» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря об атаках Вооруженных сил России в Донбассе, назвал происходящее там «адом». Об этом он заявил в своем ежедневном видеообращении.

«Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои», — сказал Зеленский в обращении, опубликованном в его telegram-канале.

В ходе спецоперации, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации страны, в состав РФ вошли несколько территорий. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные РФ отбили атаки украинской армии на Купянском, Луганском и Запорожском направлениях. URA.RU также писало, что ВСУ выпустили более сотни ракет и по одному из районов Донецка.

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Президент Украины Владимир Зеленский, говоря об атаках Вооруженных сил России в Донбассе, назвал происходящее там «адом». Об этом он заявил в своем ежедневном видеообращении. «Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои», — сказал Зеленский в обращении, опубликованном в его telegram-канале. В ходе спецоперации, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации страны, в состав РФ вошли несколько территорий. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные РФ отбили атаки украинской армии на Купянском, Луганском и Запорожском направлениях. URA.RU также писало, что ВСУ выпустили более сотни ракет и по одному из районов Донецка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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