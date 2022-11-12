Зеленский назвал атаки ВС РФ в Донбассе «адом» Владимир Зеленский: атаки ВС РФ в Донбассе «ад» 13 ноября 2022 в 00:08 Размер текста - 17 + Говоря об атаках ВС РФ в Донбассе, Зеленский заявил, что «там просто ад» Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский, говоря об атаках Вооруженных сил России в Донбассе, назвал происходящее там «адом». Об этом он заявил в своем ежедневном видеообращении. «Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои», — сказал Зеленский в обращении, опубликованном в его telegram-канале. В ходе спецоперации, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации страны, в состав РФ вошли несколько территорий. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные РФ отбили атаки украинской армии на Купянском, Луганском и Запорожском направлениях. URA.RU также писало, что ВСУ выпустили более сотни ракет и по одному из районов Донецка. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря об атаках Вооруженных сил России в Донбассе, назвал происходящее там «адом». Об этом он заявил в своем ежедневном видеообращении. «Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои», — сказал Зеленский в обращении, опубликованном в его telegram-канале. В ходе спецоперации, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации страны, в состав РФ вошли несколько территорий. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные РФ отбили атаки украинской армии на Купянском, Луганском и Запорожском направлениях. URA.RU также писало, что ВСУ выпустили более сотни ракет и по одному из районов Донецка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям