Актер Машков посетил военный госпиталь в Екатеринбурге

Народный артист РФ Владимир Машков посетил военный госпиталь в Екатеринбурге, в котором проходят лечение российские военнослужащие, раненные в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Пятый канал.
«Приехал со спектаклем, подарочков привезли — поразвлекаешься. Главное — восстанавливайся, чтоб все было «картина маслом», — поблагодарил Владимир Машков одного из военнослужащих, проходящих лечение.
Кроме этого народный артист РФ сделал с каждым из бойцов фото. Один из военнослужащих оказался его старым знакомым. «Это Володя Машков, он же Гоцман, передает вам привет, будьте здоровы. У нас идет восстановление. Скоро домой», — сообщил Машков.
Ранее URA.RU сообщало, что во время своего визита в Екатеринбург Машков готов встретиться с ранеными военнослужащими. Для этого народному артисту РФ пришлось пересмотреть свой график.
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