13 ноября 2022
12 ноября 2022

Актер Машков посетил военный госпиталь в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция актёров театра Олега Табакова в пресс-центре ТАСС-Урал. Екатеринбург , машков владимир
Актер Владимир Машков приехал в екатеринбургский военный госпиталь, чтобы пообщаться с раненными бойцами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Народный артист РФ Владимир Машков посетил военный госпиталь в Екатеринбурге, в котором проходят лечение российские военнослужащие, раненные в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Пятый канал.

«Приехал со спектаклем, подарочков привезли — поразвлекаешься. Главное — восстанавливайся, чтоб все было «картина маслом», — поблагодарил Владимир Машков одного из военнослужащих, проходящих лечение.

Кроме этого народный артист РФ сделал с каждым из бойцов фото. Один из военнослужащих оказался его старым знакомым. «Это Володя Машков, он же Гоцман, передает вам привет, будьте здоровы. У нас идет восстановление. Скоро домой», — сообщил Машков.

Ранее URA.RU сообщало, что во время своего визита в Екатеринбург Машков готов встретиться с ранеными военнослужащими. Для этого народному артисту РФ пришлось пересмотреть свой график.

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Народный артист РФ Владимир Машков посетил военный госпиталь в Екатеринбурге, в котором проходят лечение российские военнослужащие, раненные в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Пятый канал. «Приехал со спектаклем, подарочков привезли — поразвлекаешься. Главное — восстанавливайся, чтоб все было «картина маслом», — поблагодарил Владимир Машков одного из военнослужащих, проходящих лечение. Кроме этого народный артист РФ сделал с каждым из бойцов фото. Один из военнослужащих оказался его старым знакомым. «Это Володя Машков, он же Гоцман, передает вам привет, будьте здоровы. У нас идет восстановление. Скоро домой», — сообщил Машков. Ранее URA.RU сообщало, что во время своего визита в Екатеринбург Машков готов встретиться с ранеными военнослужащими. Для этого народному артисту РФ пришлось пересмотреть свой график.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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