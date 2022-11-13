Актер Машков посетил военный госпиталь в Екатеринбурге

14 ноября 2022 в 07:22 Размер текста - 17 +

Актер Владимир Машков приехал в екатеринбургский военный госпиталь, чтобы пообщаться с раненными бойцами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Народный артист РФ Владимир Машков посетил военный госпиталь в Екатеринбурге, в котором проходят лечение российские военнослужащие, раненные в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Пятый канал. «Приехал со спектаклем, подарочков привезли — поразвлекаешься. Главное — восстанавливайся, чтоб все было «картина маслом», — поблагодарил Владимир Машков одного из военнослужащих, проходящих лечение. Кроме этого народный артист РФ сделал с каждым из бойцов фото. Один из военнослужащих оказался его старым знакомым. «Это Володя Машков, он же Гоцман, передает вам привет, будьте здоровы. У нас идет восстановление. Скоро домой», — сообщил Машков. Ранее URA.RU сообщало, что во время своего визита в Екатеринбург Машков готов встретиться с ранеными военнослужащими. Для этого народному артисту РФ пришлось пересмотреть свой график.

Народный артист РФ Владимир Машков посетил военный госпиталь в Екатеринбурге, в котором проходят лечение российские военнослужащие, раненные в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Пятый канал. «Приехал со спектаклем, подарочков привезли — поразвлекаешься. Главное — восстанавливайся, чтоб все было «картина маслом», — поблагодарил Владимир Машков одного из военнослужащих, проходящих лечение. Кроме этого народный артист РФ сделал с каждым из бойцов фото. Один из военнослужащих оказался его старым знакомым. «Это Володя Машков, он же Гоцман, передает вам привет, будьте здоровы. У нас идет восстановление. Скоро домой», — сообщил Машков. Ранее URA.RU сообщало, что во время своего визита в Екатеринбург Машков готов встретиться с ранеными военнослужащими. Для этого народному артисту РФ пришлось пересмотреть свой график.