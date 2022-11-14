Депутат Госдумы Морозов заявил, что Россия восстановит Украину, но ничего не возместит

15 ноября 2022 в 00:35 Размер текста - 17 +

Олег Морозов заявил, никакого возмещения Россией Украине не будет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России не намерены возмещать ущерб Украине, РФ лишь восстановит страну, разоренную нацистами. У Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ГА ООН) нет полномочий взыскивать репарации с России. Такое заявление сделал депутат Госдумы Олег Морозов. «Никаких полномочий решать мнимую проблему „возмещения“ у Генеральной Ассамблеи нет. Возмещать мы ничего не будем. Мы будем восстанавливать Украину, разоренную нацистами», — цитирует слова Морозова РИА Новости. Парламентарий добавил, что у ГА ООН нет полномочий разрешать проблему подобного «возмещения». По его мнению, эта резолюция ни что иное, как попытка законно отнять деньги у россиян. «Это попытка через манипулирование голосами стран-членов ООН „освятить“ узаконенное воровство денег российских граждан. Это решение предваряет стремление украсть наши активы, замороженные в западных банках под предлогом возмещения ущерба Украине», — добавил Морозов. Ранее ГА ООН приняла резолюцию о взыскании репараций с России. Решение было принято большинством голосов.

В России не намерены возмещать ущерб Украине, РФ лишь восстановит страну, разоренную нацистами. У Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ГА ООН) нет полномочий взыскивать репарации с России. Такое заявление сделал депутат Госдумы Олег Морозов. «Никаких полномочий решать мнимую проблему „возмещения“ у Генеральной Ассамблеи нет. Возмещать мы ничего не будем. Мы будем восстанавливать Украину, разоренную нацистами», — цитирует слова Морозова РИА Новости. Парламентарий добавил, что у ГА ООН нет полномочий разрешать проблему подобного «возмещения». По его мнению, эта резолюция ни что иное, как попытка законно отнять деньги у россиян. «Это попытка через манипулирование голосами стран-членов ООН „освятить“ узаконенное воровство денег российских граждан. Это решение предваряет стремление украсть наши активы, замороженные в западных банках под предлогом возмещения ущерба Украине», — добавил Морозов. Ранее ГА ООН приняла резолюцию о взыскании репараций с России. Решение было принято большинством голосов.