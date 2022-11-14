14 ноября 2022

Депутат Госдумы Морозов заявил, что Россия восстановит Украину, но ничего не возместит

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Олег Морозов, интервью. Москва, морозов олег
Олег Морозов заявил, никакого возмещения Россией Украине не будет Фото:
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В России не намерены возмещать ущерб Украине, РФ лишь восстановит страну, разоренную нацистами. У Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ГА ООН) нет полномочий взыскивать репарации с России. Такое заявление сделал депутат Госдумы Олег Морозов.

«Никаких полномочий решать мнимую проблему „возмещения“ у Генеральной Ассамблеи нет. Возмещать мы ничего не будем. Мы будем восстанавливать Украину, разоренную нацистами», — цитирует слова Морозова РИА Новости.

Парламентарий добавил, что у ГА ООН нет полномочий разрешать проблему подобного «возмещения». По его мнению, эта резолюция ни что иное, как попытка законно отнять деньги у россиян.

«Это попытка через манипулирование голосами стран-членов ООН „освятить“ узаконенное воровство денег российских граждан. Это решение предваряет стремление украсть наши активы, замороженные в западных банках под предлогом возмещения ущерба Украине», — добавил Морозов.

Ранее ГА ООН приняла резолюцию о взыскании репараций с России. Решение было принято большинством голосов.

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В России не намерены возмещать ущерб Украине, РФ лишь восстановит страну, разоренную нацистами. У Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ГА ООН) нет полномочий взыскивать репарации с России. Такое заявление сделал депутат Госдумы Олег Морозов. «Никаких полномочий решать мнимую проблему „возмещения“ у Генеральной Ассамблеи нет. Возмещать мы ничего не будем. Мы будем восстанавливать Украину, разоренную нацистами», — цитирует слова Морозова РИА Новости. Парламентарий добавил, что у ГА ООН нет полномочий разрешать проблему подобного «возмещения». По его мнению, эта резолюция ни что иное, как попытка законно отнять деньги у россиян. «Это попытка через манипулирование голосами стран-членов ООН „освятить“ узаконенное воровство денег российских граждан. Это решение предваряет стремление украсть наши активы, замороженные в западных банках под предлогом возмещения ущерба Украине», — добавил Морозов. Ранее ГА ООН приняла резолюцию о взыскании репараций с России. Решение было принято большинством голосов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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