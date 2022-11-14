14 ноября 2022

Свердловская область лидирует среди регионов России в знании английского

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчане лидирует среди россиян по уровню владения английским Фото:

Свердловская область стала одним из регионов-лидеров России по владению английским языком. Об этом следует из исследования компании EF Education First.

«Лидерство Екатеринбурга связано с развитием города и региона в целом, качественной подготовкой студентов в местных вузах, а также достойным уровнем цифровизации: согласно исследованию „Сколково“, Свердловская область обгоняет по этому показателю и Москву, и Санкт-Петербург», — цитирует аналитиков, проводивших исследование, газета «Коммерсант».

Согласно данным, которые собирались с сентября 2021 года по июль 2022 года, в рейтинге стран по уровню владения английским Россия заняла 40-е место, поднявшись на 11 позиций. Помимо Свердловской области регионами-лидерами России в знании английского стали: Калужская, Ленинградская, Челябинская и Московская области.

Ранее URA.RU сообщало, что Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) вошел в топ-10 лучших университетов мира. По итогам экспертного голосования образовательные программы УГМУ стали одними из лучших.

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Свердловская область стала одним из регионов-лидеров России по владению английским языком. Об этом следует из исследования компании EF Education First. «Лидерство Екатеринбурга связано с развитием города и региона в целом, качественной подготовкой студентов в местных вузах, а также достойным уровнем цифровизации: согласно исследованию „Сколково“, Свердловская область обгоняет по этому показателю и Москву, и Санкт-Петербург», — цитирует аналитиков, проводивших исследование, газета «Коммерсант». Согласно данным, которые собирались с сентября 2021 года по июль 2022 года, в рейтинге стран по уровню владения английским Россия заняла 40-е место, поднявшись на 11 позиций. Помимо Свердловской области регионами-лидерами России в знании английского стали: Калужская, Ленинградская, Челябинская и Московская области. Ранее URA.RU сообщало, что Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) вошел в топ-10 лучших университетов мира. По итогам экспертного голосования образовательные программы УГМУ стали одними из лучших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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