Актер Машков встретился в госпитале Екатеринбурга с раненым челябинским бойцом. Видео

15 ноября 2022 в 18:11 Размер текста - 17 +

Владимир Машков сказал родственникам раненного челябинца скоро ждать героя домой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Народный артист РФ Владимир Машков во время посещения военного госпиталя в Екатеринбурге, в котором проходят лечение российские военнослужащие, раненные в ходе специальной военной операции на Украине, записал видео с бойцом Дмитрием Васильевым из Челябинска. Машков передал привет близким бойца и велел ждать скорого возвращения героя домой. «Вам передает привет Володя Машков, он же Гоцман. Чтобы все было „картина маслом“. Ваш герой восстанавливается. Все будет прекрасно. Мы вместе навсегда и победа будет за нами. Ребята, вам привет, ждите героя, накрывайте поляну», — говорит Машков на видео, которое Васильев предоставил в распоряжение URA.RU. Дмитрий несет службу в армии с января, в Чебаркульском танковом полку, по контракту. Ранее он служил в правоохранительных органах. В сентябре в ходе боестолкновений с ВСУ он получил множественные осколочные ранения. Его сперва лечили в Луганске, потом перевели в Москву, оттуда не так давно отправили в военный госпиталь Екатеринбурга. Машков посетил госпиталь 14 ноября. Он привез подарки для военнослужащих и сыграл спектакль. Ради этого ему пришлось перекраивать свой график.

Народный артист РФ Владимир Машков во время посещения военного госпиталя в Екатеринбурге, в котором проходят лечение российские военнослужащие, раненные в ходе специальной военной операции на Украине, записал видео с бойцом Дмитрием Васильевым из Челябинска. Машков передал привет близким бойца и велел ждать скорого возвращения героя домой. «Вам передает привет Володя Машков, он же Гоцман. Чтобы все было „картина маслом“. Ваш герой восстанавливается. Все будет прекрасно. Мы вместе навсегда и победа будет за нами. Ребята, вам привет, ждите героя, накрывайте поляну», — говорит Машков на видео, которое Васильев предоставил в распоряжение URA.RU. Дмитрий несет службу в армии с января, в Чебаркульском танковом полку, по контракту. Ранее он служил в правоохранительных органах. В сентябре в ходе боестолкновений с ВСУ он получил множественные осколочные ранения. Его сперва лечили в Луганске, потом перевели в Москву, оттуда не так давно отправили в военный госпиталь Екатеринбурга. Машков посетил госпиталь 14 ноября. Он привез подарки для военнослужащих и сыграл спектакль. Ради этого ему пришлось перекраивать свой график.