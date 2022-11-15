Актер Машков встретился в госпитале Екатеринбурга с раненым челябинским бойцом. Видео

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, машков владимир, портрет
Владимир Машков сказал родственникам раненного челябинца скоро ждать героя домой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Народный артист РФ Владимир Машков во время посещения военного госпиталя в Екатеринбурге, в котором проходят лечение российские военнослужащие, раненные в ходе специальной военной операции на Украине, записал видео с бойцом Дмитрием Васильевым из Челябинска. Машков передал привет близким бойца и велел ждать скорого возвращения героя домой.

«Вам передает привет Володя Машков, он же Гоцман. Чтобы все было „картина маслом“. Ваш герой восстанавливается. Все будет прекрасно. Мы вместе навсегда и победа будет за нами. Ребята, вам привет, ждите героя, накрывайте поляну», — говорит Машков на видео, которое Васильев предоставил в распоряжение URA.RU.

Дмитрий несет службу в армии с января, в Чебаркульском танковом полку, по контракту. Ранее он служил в правоохранительных органах. В сентябре в ходе боестолкновений с ВСУ он получил множественные осколочные ранения. Его сперва лечили в Луганске, потом перевели в Москву, оттуда не так давно отправили в военный госпиталь Екатеринбурга.

Машков посетил госпиталь 14 ноября. Он привез подарки для военнослужащих и сыграл спектакль. Ради этого ему пришлось перекраивать свой график.

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Народный артист РФ Владимир Машков во время посещения военного госпиталя в Екатеринбурге, в котором проходят лечение российские военнослужащие, раненные в ходе специальной военной операции на Украине, записал видео с бойцом Дмитрием Васильевым из Челябинска. Машков передал привет близким бойца и велел ждать скорого возвращения героя домой. «Вам передает привет Володя Машков, он же Гоцман. Чтобы все было „картина маслом“. Ваш герой восстанавливается. Все будет прекрасно. Мы вместе навсегда и победа будет за нами. Ребята, вам привет, ждите героя, накрывайте поляну», — говорит Машков на видео, которое Васильев предоставил в распоряжение URA.RU. Дмитрий несет службу в армии с января, в Чебаркульском танковом полку, по контракту. Ранее он служил в правоохранительных органах. В сентябре в ходе боестолкновений с ВСУ он получил множественные осколочные ранения. Его сперва лечили в Луганске, потом перевели в Москву, оттуда не так давно отправили в военный госпиталь Екатеринбурга. Машков посетил госпиталь 14 ноября. Он привез подарки для военнослужащих и сыграл спектакль. Ради этого ему пришлось перекраивать свой график.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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