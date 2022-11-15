Боец объяснил, кто может вступить в ряды спецназа ГРУ

Спецназовец ГРУ: на фронте требуются выносливые бойцы

15 ноября 2022 в 20:55 Размер текста - 17 +

В спецназе не требуются исключительно спортивные бойцы, заявил боец Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для того чтобы вступить в ряды спецназа достаточно быть выносливым бойцом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал военнослужащий 3-й отдельной гвардейской бригады особого назначения ГУ ГШ ВС РФ с позывным «Укроп». «Многие говорят, чтобы в спецназ попасть надо быть накачанным — это все брехня! Главное — выносливость! Человек может быть тучным — но он может быть выносливым! Бывает, что человек, который качается, спортом занимается, сдыхает уже на втором километре, ему дыхалки не хватает. А тот, пузатый, груженным дойдет до точки. Да, не быстро — но он дойдет, и это главное: надо дойти до точки и в случае чего дать там бой. Мы в спецназе ГРУ работаем не на скорость, мы работаем на качество. Пускай мы будем идти не так быстро, но мы должны дойти. Так что кто желает — милости просим в нашу „трешку“! У нас даже шутка есть — нас танк взять не может! Были случаи, когда выходили победителем из дуэли с танком», — рассказал «Укроп». Ранее спецназовец ГРУ рассказал URA.RU, что иностранные диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) предпочитают отходить или сдаваться в плен при столкновениях с российскими военнослужащими. По его словам, на стороне Украины в боевых действиях принимают участия поляки и американцы.

Для того чтобы вступить в ряды спецназа достаточно быть выносливым бойцом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал военнослужащий 3-й отдельной гвардейской бригады особого назначения ГУ ГШ ВС РФ с позывным «Укроп». «Многие говорят, чтобы в спецназ попасть надо быть накачанным — это все брехня! Главное — выносливость! Человек может быть тучным — но он может быть выносливым! Бывает, что человек, который качается, спортом занимается, сдыхает уже на втором километре, ему дыхалки не хватает. А тот, пузатый, груженным дойдет до точки. Да, не быстро — но он дойдет, и это главное: надо дойти до точки и в случае чего дать там бой. Мы в спецназе ГРУ работаем не на скорость, мы работаем на качество. Пускай мы будем идти не так быстро, но мы должны дойти. Так что кто желает — милости просим в нашу „трешку“! У нас даже шутка есть — нас танк взять не может! Были случаи, когда выходили победителем из дуэли с танком», — рассказал «Укроп». Ранее спецназовец ГРУ рассказал URA.RU, что иностранные диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) предпочитают отходить или сдаваться в плен при столкновениях с российскими военнослужащими. По его словам, на стороне Украины в боевых действиях принимают участия поляки и американцы.