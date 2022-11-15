В Кургане все автобусы будут зелеными и с брендированным логотипом в форме сердца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Кургана утвердила единые требования к визуальному оформлению автобусов и формы одежды экипажа. Об этом говорится в постановлении администрации Кургана №8309. Эскизы визуального оформления опубликованы в группе «Курганский транспорт».

«Утвердить требования к визуальному оформлению транспортных средств, используемых для регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Кургана и форменной одежды экипажей, обслуживающих муниципальные маршруты», — говорится в документе. Эти требования будут учитываться при подготовке муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с перевозками пассажиров по регулируемым тарифам.

На боковых бортах автобусов появится логотип «Курганский городской транспорт» с изображением сердца и буквой «К». Указатели маршрутов будут белыми, сам номер маршрута будет напечатан черным цветом на фоне желтого квадрата. Зимние и летние жилеты для кондукторов и водителей будут зелеными, на груди — фирменный логотип.

Согласно документу, операторы транспортных карт могут использовать информационные наклейки при условии, если они не выбиваются из единой стилистической концепции. Также они должны быть размещены на первом стекле правого борта по ходу движения автобуса.

Ранее URA.RU писало, что к 2026 году в Кургане ликвидируют 51 автобусный маршрут, которые начнут отменять с 2024 года. Вместо них в рамках автобусной реформы появятся 40 новых маршрутов.

В мэрии Кургана показали, где и как будут располагаться указатели и логотипы на новых автобусах Фото: «Курганский транспорт», соцсеть «ВКонтакте»

Такой логотип будет размещен на боковых бортах автобусах, а также на жилетах экипажа Фото: «Курганский транспорт», соцсеть «ВКонтакте»

Все указатели маршрута будут соответствовать данному стилю Фото: Администрация города Кургана