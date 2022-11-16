В Нижнем Тагиле (Свердловская область) из-за коммунальной аварии затопило въезды во двор домов и улицу Октябрьская революция. Об этом рассказала очевидец в соцсети.
«Холодной водой топит въезды во дворы и тротуар. К моему появлению потоп уже достиг дома №5 на улице Октябрьская революция. Позвонила в аварийную службу, там сказали, что выезжать будут только утром 17 октября», — рассказала очевидец в сообществе «Черный список Тагила» в соцсети «ВКонтакте».
Коммунальная авария началась примерно в 23 часа 16 ноября. Корреспондент URA.RU позвонил в оперативно-диспетчерскую службу компании «Водоканал-НТ». «Работы по устроению аварии начнутся с утра. Сейчас котельную отключать не будут», — сообщил дежурный компании агентству URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошла коммунальная авария, из-за которой затопило большой участок улицы Московской. Из-за произошедшего образовались пробки, часть воды попало на ближайшую АЗС.
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