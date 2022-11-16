16 ноября 2022

После 40 градусов мороза в ХМАО придет резкое потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО после морозов придет резкое потепление до -6 градусов Фото:

В ХМАО после похолодания до -38 градусов придет резкое потепление, температура днем в среднем будет составлять 10-15 градусов ниже нуля. Прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«17 ноября преимущественно без осадков, местами изморозь. Температура ночью -27,-32 градуса, при прояснениях до -38 градусов, днем -20,-25 градусов. 18 ноября в отдельных районах небольшой снег, изморозь. Температура днем -12,-17 градусов, в северо-западных районах -6,-11 градусов. 19 ноября в отдельных районах небольшой снег, изморозь температура днем -13,-18 градусов, в северо-западных районах -7,-12 градусов», — сказано в сообщении.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске потепление придет в пятницу, температура днем составит в среднем 9-11 градусов ниже нуля. В субботу и воскресенье будет небольшой снег. Ожидается ветер с порывами до 16 м/с.

В Сургуте в субботу будет небольшой снег. С пятницы температура опустится до -13 градусов днем и продолжит постепенно снижаться до -11 градусов к выходным. Также в пятницу синоптики предупреждают о сильном ветре до 20 м/с.

В Нижневартовске дневная температура составит в среднем -14… -16 градусов, при этом ночью на выходных опустится до -28 градусов. В субботу ожидается небольшой снег, ветер до 18 м/с.

Ранее URA.RU писало, что ученые Нижэневартовского госуниверситета предупреждают о регулярном увеличении среднегодовой температуры зимой. По их мнению, это может ухудшить жизнь в ХМАО в целом.

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В ХМАО после похолодания до -38 градусов придет резкое потепление, температура днем в среднем будет составлять 10-15 градусов ниже нуля. Прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «17 ноября преимущественно без осадков, местами изморозь. Температура ночью -27,-32 градуса, при прояснениях до -38 градусов, днем -20,-25 градусов. 18 ноября в отдельных районах небольшой снег, изморозь. Температура днем -12,-17 градусов, в северо-западных районах -6,-11 градусов. 19 ноября в отдельных районах небольшой снег, изморозь температура днем -13,-18 градусов, в северо-западных районах -7,-12 градусов», — сказано в сообщении. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске потепление придет в пятницу, температура днем составит в среднем 9-11 градусов ниже нуля. В субботу и воскресенье будет небольшой снег. Ожидается ветер с порывами до 16 м/с. В Сургуте в субботу будет небольшой снег. С пятницы температура опустится до -13 градусов днем и продолжит постепенно снижаться до -11 градусов к выходным. Также в пятницу синоптики предупреждают о сильном ветре до 20 м/с. В Нижневартовске дневная температура составит в среднем -14… -16 градусов, при этом ночью на выходных опустится до -28 градусов. В субботу ожидается небольшой снег, ветер до 18 м/с. Ранее URA.RU писало, что ученые Нижэневартовского госуниверситета предупреждают о регулярном увеличении среднегодовой температуры зимой. По их мнению, это может ухудшить жизнь в ХМАО в целом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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