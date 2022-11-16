После 40 градусов мороза в ХМАО придет резкое потепление

17 ноября 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

В ХМАО после морозов придет резкое потепление до -6 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО после похолодания до -38 градусов придет резкое потепление, температура днем в среднем будет составлять 10-15 градусов ниже нуля. Прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «17 ноября преимущественно без осадков, местами изморозь. Температура ночью -27,-32 градуса, при прояснениях до -38 градусов, днем -20,-25 градусов. 18 ноября в отдельных районах небольшой снег, изморозь. Температура днем -12,-17 градусов, в северо-западных районах -6,-11 градусов. 19 ноября в отдельных районах небольшой снег, изморозь температура днем -13,-18 градусов, в северо-западных районах -7,-12 градусов», — сказано в сообщении. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске потепление придет в пятницу, температура днем составит в среднем 9-11 градусов ниже нуля. В субботу и воскресенье будет небольшой снег. Ожидается ветер с порывами до 16 м/с. В Сургуте в субботу будет небольшой снег. С пятницы температура опустится до -13 градусов днем и продолжит постепенно снижаться до -11 градусов к выходным. Также в пятницу синоптики предупреждают о сильном ветре до 20 м/с. В Нижневартовске дневная температура составит в среднем -14… -16 градусов, при этом ночью на выходных опустится до -28 градусов. В субботу ожидается небольшой снег, ветер до 18 м/с. Ранее URA.RU писало, что ученые Нижэневартовского госуниверситета предупреждают о регулярном увеличении среднегодовой температуры зимой. По их мнению, это может ухудшить жизнь в ХМАО в целом.

В ХМАО после похолодания до -38 градусов придет резкое потепление, температура днем в среднем будет составлять 10-15 градусов ниже нуля. Прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «17 ноября преимущественно без осадков, местами изморозь. Температура ночью -27,-32 градуса, при прояснениях до -38 градусов, днем -20,-25 градусов. 18 ноября в отдельных районах небольшой снег, изморозь. Температура днем -12,-17 градусов, в северо-западных районах -6,-11 градусов. 19 ноября в отдельных районах небольшой снег, изморозь температура днем -13,-18 градусов, в северо-западных районах -7,-12 градусов», — сказано в сообщении. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске потепление придет в пятницу, температура днем составит в среднем 9-11 градусов ниже нуля. В субботу и воскресенье будет небольшой снег. Ожидается ветер с порывами до 16 м/с. В Сургуте в субботу будет небольшой снег. С пятницы температура опустится до -13 градусов днем и продолжит постепенно снижаться до -11 градусов к выходным. Также в пятницу синоптики предупреждают о сильном ветре до 20 м/с. В Нижневартовске дневная температура составит в среднем -14… -16 градусов, при этом ночью на выходных опустится до -28 градусов. В субботу ожидается небольшой снег, ветер до 18 м/с. Ранее URA.RU писало, что ученые Нижэневартовского госуниверситета предупреждают о регулярном увеличении среднегодовой температуры зимой. По их мнению, это может ухудшить жизнь в ХМАО в целом.