Кинологи проверили школы ХМАО на минирование

17 ноября 2022 в 19:18 Размер текста - 17 +

Полицейские прошли по школам со специально обученной собакой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) пришло сообщение о минировании шести школ. Силовики выехали на проверку информации, эвакуацию не проводили. Об этом URA.RU сообщил директор Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Дренин. «Сообщение о минировании школ поступило в МВД. Совместно с силовиками было принято решение об их обследовании без остановки образовательного процесса. Приехали кинологи, прошли все, посмотрели, а поскольку вероятность фейка была крайне высока, то никого не эвакуировали», — сказал Дренин.



Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте из-за угрозы взрыва 31 октября эвакуировали несколько школ, городской суд и торговый центр. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве города. Подтвердили эвакуацию и в городском суде.

В Нижневартовске (ХМАО) пришло сообщение о минировании шести школ. Силовики выехали на проверку информации, эвакуацию не проводили. Об этом URA.RU сообщил директор Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Дренин. «Сообщение о минировании школ поступило в МВД. Совместно с силовиками было принято решение об их обследовании без остановки образовательного процесса. Приехали кинологи, прошли все, посмотрели, а поскольку вероятность фейка была крайне высока, то никого не эвакуировали», — сказал Дренин. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте из-за угрозы взрыва 31 октября эвакуировали несколько школ, городской суд и торговый центр. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве города. Подтвердили эвакуацию и в городском суде.