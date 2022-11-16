16 ноября 2022

Кинологи проверили школы ХМАО на минирование

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучение действиям УИК при возникновении нештатных ситуаций в дни голосования. Челябинск, кинолог, служебная собака, бомба, минирование, сву, бесхозный предмет, овчарка, взрывное устройство, розыскная собака
Полицейские прошли по школам со специально обученной собакой Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) пришло сообщение о минировании шести школ. Силовики выехали на проверку информации, эвакуацию не проводили. Об этом URA.RU сообщил директор Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Дренин.

«Сообщение о минировании школ поступило в МВД. Совместно с силовиками было принято решение об их обследовании без остановки образовательного процесса. Приехали кинологи, прошли все, посмотрели, а поскольку вероятность фейка была крайне высока, то никого не эвакуировали», — сказал Дренин.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте из-за угрозы взрыва 31 октября эвакуировали несколько школ, городской суд и торговый центр. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве города. Подтвердили эвакуацию и в городском суде.

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В Нижневартовске (ХМАО) пришло сообщение о минировании шести школ. Силовики выехали на проверку информации, эвакуацию не проводили. Об этом URA.RU сообщил директор Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Дренин. «Сообщение о минировании школ поступило в МВД. Совместно с силовиками было принято решение об их обследовании без остановки образовательного процесса. Приехали кинологи, прошли все, посмотрели, а поскольку вероятность фейка была крайне высока, то никого не эвакуировали», — сказал Дренин. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте из-за угрозы взрыва 31 октября эвакуировали несколько школ, городской суд и торговый центр. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве города. Подтвердили эвакуацию и в городском суде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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