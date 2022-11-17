Минобороны Японии предостерегло США от падения запущенной КНДР ракеты

18 ноября 2022 в 09:11 Размер текста - 17 +

Выпущенная КНДР ракета могла бы достигнуть территории США, считают в МО Японии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Баллистическая ракета, которую выпустила Северная Корея (КНДР), могла приземлиться на территории США. Об этом заявили в Минобороны Японии. «Мы пока анализируем детали, но считаем, что полет продолжался 69 минут. Если рассчитать, исходя из траектории межконтинентальной баллистической ракеты, выпущенной сегодня КНДР, то дальность полета могла превысить 15 тысяч километров», — сказал министр обороны Ясукадзу Хамада. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что в этом случае ракета могла достигнуть американской территории. Ранее сообщалось, что ракета была выпущена в сторону Японского моря. Она является межконтинентальной. 17 ноября в МИД КНДР заявили, что Корея ответит на договоренности об американском расширенном сдерживании. Спустя несколько часов была выпущена баллистическая ракета. В Японии предположили, что снаряд упал в море в районе Хоккайдо, пишет RT. Также ранее со стороны КНДР ракета была выпущена в сторону Желтого моря, сообщает «Национальная служба новостей». URA.RU также писало, что Северная Корея запускала ракету в море, омывающее берега России.

Баллистическая ракета, которую выпустила Северная Корея (КНДР), могла приземлиться на территории США. Об этом заявили в Минобороны Японии. «Мы пока анализируем детали, но считаем, что полет продолжался 69 минут. Если рассчитать, исходя из траектории межконтинентальной баллистической ракеты, выпущенной сегодня КНДР, то дальность полета могла превысить 15 тысяч километров», — сказал министр обороны Ясукадзу Хамада. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что в этом случае ракета могла достигнуть американской территории. Ранее сообщалось, что ракета была выпущена в сторону Японского моря. Она является межконтинентальной. 17 ноября в МИД КНДР заявили, что Корея ответит на договоренности об американском расширенном сдерживании. Спустя несколько часов была выпущена баллистическая ракета. В Японии предположили, что снаряд упал в море в районе Хоккайдо, пишет RT. Также ранее со стороны КНДР ракета была выпущена в сторону Желтого моря, сообщает «Национальная служба новостей». URA.RU также писало, что Северная Корея запускала ракету в море, омывающее берега России.