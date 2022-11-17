Тюменскую облдуму обяжут публиковать критику бюджета региона

Бюджет Тюменской области на 2023 год запланирован с дефицитом около 35 млрд рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Результаты общественных обсуждений бюджета Тюменской области предлагается публиковать на сайте регионального парламента. Соответствующий законопроект внесен в Тюменскую областную думу. До настоящего времени такая норма прописан не была.

«Закон „О бюджетном процессе в Тюменской области“ дополняется нормой о размещении на официальном сайте Тюменской областной думы результатов рассмотрения поступивших предложений (Протокола общественных обсуждений)», — говорится в документе. Законопроект будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний бюджетного комитета облдумы.

По правилам регионального парламента, общественное обсуждения бюджета не ведется очно. После публикации финансового документа, жители региона могут направить свои предложения и вопросы по почте или через сайт облдумы — на них обязаны ответить.

Ранее URA.RU писало, что бюджет Тюменской области на 2023 год запланирован с дефицитом около 35 млрд рублей. Окончательно бюджет будет принят 25 ноября на заседании областной думы.