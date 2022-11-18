В аварии погибли четыре человека
В Советском районе (ХМАО) на 413-м километре автодороги «Югра» столкнулись автомобили Kia Ceed и Datsun. В аварии погибли четыре человека, сообщается в telegram-канале «Полиция Югры».
«В результате ДТП, по предварительным данным, один пассажир автомобиля Datsun и три пассажира Kia Ceed погибли. Водители получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в ведомстве.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Авария произошла 19 ноября в 16:30.
Ранее сообщалось, что на автодороге «Сургут-Лянтор» (ХМАО) в лобовом ДТП столкнулись «Лада» и Toyota. Водитель отечественного автомобиля, который был без прав, погиб.
В ДТП погибли четыре человека
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