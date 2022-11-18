18 ноября 2022

В ХМАО в ДТП погибли четыре человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Регулировщик дорожного движения. Курган, регулировщик дорожного движения, дпс, регулировщик движения
В аварии погибли четыре человека Фото:

В Советском районе (ХМАО) на 413-м километре автодороги «Югра» столкнулись автомобили Kia Ceed и Datsun. В аварии погибли четыре человека, сообщается в telegram-канале «Полиция Югры».

«В результате ДТП, по предварительным данным, один пассажир автомобиля Datsun и три пассажира Kia Ceed погибли. Водители получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Авария произошла 19 ноября в 16:30.

Ранее сообщалось, что на автодороге «Сургут-Лянтор» (ХМАО) в лобовом ДТП столкнулись «Лада» и Toyota. Водитель отечественного автомобиля, который был без прав, погиб.

В ДТП погибли четыре человека
Фото:

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

В Советском районе (ХМАО) на 413-м километре автодороги «Югра» столкнулись автомобили Kia Ceed и Datsun. В аварии погибли четыре человека, сообщается в telegram-канале «Полиция Югры». «В результате ДТП, по предварительным данным, один пассажир автомобиля Datsun и три пассажира Kia Ceed погибли. Водители получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в ведомстве. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Авария произошла 19 ноября в 16:30. Ранее сообщалось, что на автодороге «Сургут-Лянтор» (ХМАО) в лобовом ДТП столкнулись «Лада» и Toyota. Водитель отечественного автомобиля, который был без прав, погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...