В Сургуте во дворе дома загорелся грузовик

В результате пожара пострадали люди
В Сургуте (ХМАО) во дворе дома на улице Маяковского загорелся грузовик. В ликвидации были задействованы 11 сотрудников МЧС и три машины, сообщили в ведомстве.
«По прибытию пожарных подразделений наблюдалось открытое горение транспортного средства. Есть пострадавшие», — пояснили в ГУ МЧС по ХМАО.
Возгорание произошло в автомобиле MAN, сообщает «Сургутинформтв». Причины пожара устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Радужном (ХМАО) накануне вечером произошел пожар в многоквартирном доме по адресу 2-й микрорайон, 24 дом. В горящей квартире задохнулся местный житель.
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