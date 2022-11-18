18 ноября 2022

В Сургуте во дворе дома загорелся грузовик

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, мчс, огонь, сгоревший автомобиль, пожар на автостоянке, пожар на парковке, машина сгорела
В результате пожара пострадали люди Фото:

В Сургуте (ХМАО) во дворе дома на улице Маяковского загорелся грузовик. В ликвидации были задействованы 11 сотрудников МЧС и три машины, сообщили в ведомстве.

«По прибытию пожарных подразделений наблюдалось открытое горение транспортного средства. Есть пострадавшие», — пояснили в ГУ МЧС по ХМАО.

Возгорание произошло в автомобиле MAN, сообщает «Сургутинформтв». Причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Радужном (ХМАО) накануне вечером произошел пожар в многоквартирном доме по адресу 2-й микрорайон, 24 дом. В горящей квартире задохнулся местный житель.

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В Сургуте (ХМАО) во дворе дома на улице Маяковского загорелся грузовик. В ликвидации были задействованы 11 сотрудников МЧС и три машины, сообщили в ведомстве. «По прибытию пожарных подразделений наблюдалось открытое горение транспортного средства. Есть пострадавшие», — пояснили в ГУ МЧС по ХМАО. Возгорание произошло в автомобиле MAN, сообщает «Сургутинформтв». Причины пожара устанавливаются. Ранее сообщалось, что в Радужном (ХМАО) накануне вечером произошел пожар в многоквартирном доме по адресу 2-й микрорайон, 24 дом. В горящей квартире задохнулся местный житель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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