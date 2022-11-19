19 ноября 2022

В Сербии объяснили, почему поддерживают РФ, а не НАТО

Бомбардировки Белграда со стороны НАТО повлияли на увеличение симпатии сербов к России
© Служба новостей «URA.RU»
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Бессмертный полк. Москва, бессмертный полк, флаг сербии, 9 мая, красная площадь, сербский флаг
В Сербии помнят о том, как во время бомбардировок НАТО гибли мирные жители Фото:

Симпатии сербов к России имеют глубокие корни и сформировались в 1999 году, когда российские власти выступили против бомбардировок НАТО городов Югославии. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Удары НАТО убили и ранили сотни сербских мирных жителей», — говорится в материале газеты. Авторы добавили, что 80 процентов сербов выступают против антироссийских санкций, так как сами сербы были под давлением западных ограничений на протяжении 1990-х годов.

Ранее в Сербии заявили, что из-за подталкивания Западом Косово к независимости, сербы могут подумать над тем, чтобы перейти в «объятия» России. Депутат парламента Сербии Милован Дрецун выразил мнение, что Запад будет всячески стараться накалять обстановку на Балканах из-за того, что сербы не поддерживают «антирусский нарратив», передают «Дни.ру». Президент Сербии Александр Вучич во время выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН в связи с вопросом, касающимся территориальной целостности Украины, напомнил о прецеденте Косова, передает РАПСИ.

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Симпатии сербов к России имеют глубокие корни и сформировались в 1999 году, когда российские власти выступили против бомбардировок НАТО городов Югославии. Об этом сообщает газета Financial Times. «Удары НАТО убили и ранили сотни сербских мирных жителей», — говорится в материале газеты. Авторы добавили, что 80 процентов сербов выступают против антироссийских санкций, так как сами сербы были под давлением западных ограничений на протяжении 1990-х годов. Ранее в Сербии заявили, что из-за подталкивания Западом Косово к независимости, сербы могут подумать над тем, чтобы перейти в «объятия» России. Депутат парламента Сербии Милован Дрецун выразил мнение, что Запад будет всячески стараться накалять обстановку на Балканах из-за того, что сербы не поддерживают «антирусский нарратив», передают «Дни.ру». Президент Сербии Александр Вучич во время выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН в связи с вопросом, касающимся территориальной целостности Украины, напомнил о прецеденте Косова, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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