В Сербии объяснили, почему поддерживают РФ, а не НАТО

Бомбардировки Белграда со стороны НАТО повлияли на увеличение симпатии сербов к России

20 ноября 2022 в 10:25 Размер текста - 17 +

В Сербии помнят о том, как во время бомбардировок НАТО гибли мирные жители Фото: Владимир Андреев © URA.RU Симпатии сербов к России имеют глубокие корни и сформировались в 1999 году, когда российские власти выступили против бомбардировок НАТО городов Югославии. Об этом сообщает газета Financial Times. «Удары НАТО убили и ранили сотни сербских мирных жителей», — говорится в материале газеты. Авторы добавили, что 80 процентов сербов выступают против антироссийских санкций, так как сами сербы были под давлением западных ограничений на протяжении 1990-х годов. Ранее в Сербии заявили, что из-за подталкивания Западом Косово к независимости, сербы могут подумать над тем, чтобы перейти в «объятия» России. Депутат парламента Сербии Милован Дрецун выразил мнение, что Запад будет всячески стараться накалять обстановку на Балканах из-за того, что сербы не поддерживают «антирусский нарратив», передают «Дни.ру». Президент Сербии Александр Вучич во время выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН в связи с вопросом, касающимся территориальной целостности Украины, напомнил о прецеденте Косова, передает РАПСИ.

Симпатии сербов к России имеют глубокие корни и сформировались в 1999 году, когда российские власти выступили против бомбардировок НАТО городов Югославии. Об этом сообщает газета Financial Times. «Удары НАТО убили и ранили сотни сербских мирных жителей», — говорится в материале газеты. Авторы добавили, что 80 процентов сербов выступают против антироссийских санкций, так как сами сербы были под давлением западных ограничений на протяжении 1990-х годов. Ранее в Сербии заявили, что из-за подталкивания Западом Косово к независимости, сербы могут подумать над тем, чтобы перейти в «объятия» России. Депутат парламента Сербии Милован Дрецун выразил мнение, что Запад будет всячески стараться накалять обстановку на Балканах из-за того, что сербы не поддерживают «антирусский нарратив», передают «Дни.ру». Президент Сербии Александр Вучич во время выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН в связи с вопросом, касающимся территориальной целостности Украины, напомнил о прецеденте Косова, передает РАПСИ.