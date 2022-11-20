В Пермском крае выросло число работников, получающих больше 100 тысяч рублей

21 ноября 2022 в 04:35 Размер текста - 17 +

Исследование по зарплатам проводилось на основе данных статистики Фото: Анна Майорова © URA.RU За год в Пермском крае увеличилось число граждан, зарплата которых превысила 100 тысяч рублей. Рейтинг регионов РФ по неравенству зарплат опубликован на сайте РИА Новости. «Пермский край — 34-я строчка рейтинга. Доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в процентах — 4,3», — указано в исследовании. Расчеты были произведены, исходя из средних зарплат в Прикамье с сентября 2021 по август 2022 года. Годом ранее региона занимал 35-ю строчку рейтинга. И тогда доля работающих пермяков с зарплатой выше 100 тысяч рублей составляла 3,8%. Почти одна пятая прикамцев имеет низкий уровень дохода. Доля работающих жителей Пермского края с зарплатой ниже 20 тысяч рублей — 16,6%. Диапазон самых распространенных зарплат в регионе — от 24 до 51 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что почти половину зарплаты пермяки тратят на погашение ипотечного кредита. В среднем это примерно 10-12 тысяч рублей. А в самом начале сентября аналитики SuperJob узнали, сколько денег для счастья нужно пермякам. Оказалось, что эта сумма составляет 180 тысяч рублей.

За год в Пермском крае увеличилось число граждан, зарплата которых превысила 100 тысяч рублей. Рейтинг регионов РФ по неравенству зарплат опубликован на сайте РИА Новости. «Пермский край — 34-я строчка рейтинга. Доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в процентах — 4,3», — указано в исследовании. Расчеты были произведены, исходя из средних зарплат в Прикамье с сентября 2021 по август 2022 года. Годом ранее региона занимал 35-ю строчку рейтинга. И тогда доля работающих пермяков с зарплатой выше 100 тысяч рублей составляла 3,8%. Почти одна пятая прикамцев имеет низкий уровень дохода. Доля работающих жителей Пермского края с зарплатой ниже 20 тысяч рублей — 16,6%. Диапазон самых распространенных зарплат в регионе — от 24 до 51 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что почти половину зарплаты пермяки тратят на погашение ипотечного кредита. В среднем это примерно 10-12 тысяч рублей. А в самом начале сентября аналитики SuperJob узнали, сколько денег для счастья нужно пермякам. Оказалось, что эта сумма составляет 180 тысяч рублей.