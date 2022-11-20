20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

В Нижневартовске при пожаре пострадали люди

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, дым, жилой дом, пожар, квартира, возгорание
При пожаре в многоэтажке на улице Мира пострадали люди (фото из архива) Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) при пожаре в многоэтажке на улице Мира пострадали люди. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по ХМАО.

«Пожар в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске. Есть пострадавшие», — сообщили в ведомстве.

В ликвидации были задействованы 16 сотрудников МЧС и четыре машины. Причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Сургуте во дворе дома на улице Маяковского загорелся грузовик. В результате пожара один человек погиб и один пострадал — его госпитализировали с ожогами в медицинское учреждение.

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В Нижневартовске (ХМАО) при пожаре в многоэтажке на улице Мира пострадали люди. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по ХМАО. «Пожар в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске. Есть пострадавшие», — сообщили в ведомстве. В ликвидации были задействованы 16 сотрудников МЧС и четыре машины. Причины пожара устанавливаются. Ранее сообщалось, что в Сургуте во дворе дома на улице Маяковского загорелся грузовик. В результате пожара один человек погиб и один пострадал — его госпитализировали с ожогами в медицинское учреждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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