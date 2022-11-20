В Нижневартовске при пожаре пострадали люди

При пожаре в многоэтажке на улице Мира пострадали люди (фото из архива)
В Нижневартовске (ХМАО) при пожаре в многоэтажке на улице Мира пострадали люди. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по ХМАО.
«Пожар в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске. Есть пострадавшие», — сообщили в ведомстве.
В ликвидации были задействованы 16 сотрудников МЧС и четыре машины. Причины пожара устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Сургуте во дворе дома на улице Маяковского загорелся грузовик. В результате пожара один человек погиб и один пострадал — его госпитализировали с ожогами в медицинское учреждение.
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