20 ноября 2022

В США предостерегли Байдена от провала из-за попыток противостоять Путину и Си Цзиньпину

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ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, кнр, китай, флаг россии
И Россия, и Китай намерены пересмотреть мировой порядок, в котором доминирует Запад, считает Фонтейн Фото:

Постоянная конкуренция США с Россией и Китаем — прямой путь американского президента Джо Байдена к провалу. Об этом написали в Foreign Affairs.

«Конкурировать с Китаем и Россией по каждому вопросу и везде, где они проявляют активность, — прямой путь к провалу», — заявил автор статьи Ричард Фонтейн. Журналист добавил, что оба государства являются ядерными державами, которые способны распространить свою экономическую, политическую и военную мощь в глобальном масштабе. По словам автора, и Москва, и Пекин стремятся пересмотреть мировой порядок, в котором доминирует Запад.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты обеспокоены союзом РФ и КНР. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает RT. Также испанская газета El País писала, что Китай не откажется от сотрудничества с Россией, несмотря на угрозы санкций, сообщает «Национальная служба новостей».

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Постоянная конкуренция США с Россией и Китаем — прямой путь американского президента Джо Байдена к провалу. Об этом написали в Foreign Affairs. «Конкурировать с Китаем и Россией по каждому вопросу и везде, где они проявляют активность, — прямой путь к провалу», — заявил автор статьи Ричард Фонтейн. Журналист добавил, что оба государства являются ядерными державами, которые способны распространить свою экономическую, политическую и военную мощь в глобальном масштабе. По словам автора, и Москва, и Пекин стремятся пересмотреть мировой порядок, в котором доминирует Запад. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты обеспокоены союзом РФ и КНР. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает RT. Также испанская газета El País писала, что Китай не откажется от сотрудничества с Россией, несмотря на угрозы санкций, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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