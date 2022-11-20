В США предостерегли Байдена от провала из-за попыток противостоять Путину и Си Цзиньпину

21 ноября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

И Россия, и Китай намерены пересмотреть мировой порядок, в котором доминирует Запад, считает Фонтейн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Постоянная конкуренция США с Россией и Китаем — прямой путь американского президента Джо Байдена к провалу. Об этом написали в Foreign Affairs. «Конкурировать с Китаем и Россией по каждому вопросу и везде, где они проявляют активность, — прямой путь к провалу», — заявил автор статьи Ричард Фонтейн. Журналист добавил, что оба государства являются ядерными державами, которые способны распространить свою экономическую, политическую и военную мощь в глобальном масштабе. По словам автора, и Москва, и Пекин стремятся пересмотреть мировой порядок, в котором доминирует Запад. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты обеспокоены союзом РФ и КНР. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает RT. Также испанская газета El País писала, что Китай не откажется от сотрудничества с Россией, несмотря на угрозы санкций, сообщает «Национальная служба новостей».

Постоянная конкуренция США с Россией и Китаем — прямой путь американского президента Джо Байдена к провалу. Об этом написали в Foreign Affairs. «Конкурировать с Китаем и Россией по каждому вопросу и везде, где они проявляют активность, — прямой путь к провалу», — заявил автор статьи Ричард Фонтейн. Журналист добавил, что оба государства являются ядерными державами, которые способны распространить свою экономическую, политическую и военную мощь в глобальном масштабе. По словам автора, и Москва, и Пекин стремятся пересмотреть мировой порядок, в котором доминирует Запад. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты обеспокоены союзом РФ и КНР. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает RT. Также испанская газета El País писала, что Китай не откажется от сотрудничества с Россией, несмотря на угрозы санкций, сообщает «Национальная служба новостей».