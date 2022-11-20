Курганский военнослужащий рассказал о жестком отборе в батальон «Дон»

Боец из Кургана: кандидатов в батальон «Дон» отсеивали за любое нарушение дисциплины

21 ноября 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Курганский боец рассказал о том, как проходил отбор в батальон «Дон» Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из Курганской области, участвующий в зоне боевых действий на Украине, рассказал о том, как проходил отбор в казачьем батальоне «Дон». Об этом командир отделения огневой поддержки сообщил во время лечения ранения на малой родине. «Прежде чем попасть в батальон „Дон“, мне и моим сослуживцам пришлось пройти жесткий отбор. В наше подразделение попали только опытные бойцы, имеющие реальный боевой опыт в афганской, чеченской и сирийской кампаниях. За любое нарушение дисциплины кандидатов сражу же отсеивали и не давали второго шанса», — рассказал боец в интервью газете «Знамя». Казак объяснил такие строгие порядки тем, что командование не хотело рисковать успехом дела, поэтому в состав батальона в итоге набрали только лучших бойцов из боевого армейского резерва страны. Ранее URA.RU писало, что уральский боец из батальона «Дон» пообещал «искоренить фашизм на Украине» и рассказал о натовских наемниках в Донбассе. Кроме того, военнослужащий дал советы по выживанию в бою для мобилизованных курганцев. Также сообщалось, что опытный боец из Кургана рассказал, чем отличаются националисты ВСУ от арабских боевиков, а курганский доброволец сообщил о том, как российская артиллерия помогла штурмовикам из батальона легендарного комбата Гиви. ВС РФ проводят спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее конечной целью является защита жителей Донбасса от геноцида киевского режима, демилитаризация и денацификация страны.

Военнослужащий из Курганской области, участвующий в зоне боевых действий на Украине, рассказал о том, как проходил отбор в казачьем батальоне «Дон». Об этом командир отделения огневой поддержки сообщил во время лечения ранения на малой родине. «Прежде чем попасть в батальон „Дон“, мне и моим сослуживцам пришлось пройти жесткий отбор. В наше подразделение попали только опытные бойцы, имеющие реальный боевой опыт в афганской, чеченской и сирийской кампаниях. За любое нарушение дисциплины кандидатов сражу же отсеивали и не давали второго шанса», — рассказал боец в интервью газете «Знамя». Казак объяснил такие строгие порядки тем, что командование не хотело рисковать успехом дела, поэтому в состав батальона в итоге набрали только лучших бойцов из боевого армейского резерва страны. Ранее URA.RU писало, что уральский боец из батальона «Дон» пообещал «искоренить фашизм на Украине» и рассказал о натовских наемниках в Донбассе. Кроме того, военнослужащий дал советы по выживанию в бою для мобилизованных курганцев. Также сообщалось, что опытный боец из Кургана рассказал, чем отличаются националисты ВСУ от арабских боевиков, а курганский доброволец сообщил о том, как российская артиллерия помогла штурмовикам из батальона легендарного комбата Гиви. ВС РФ проводят спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее конечной целью является защита жителей Донбасса от геноцида киевского режима, демилитаризация и денацификация страны.