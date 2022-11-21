Пермяки считают, что в ДТП с КАМАЗом виновата сама погибшая

22 ноября 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

Грузовик наехал на пермячку, она погибла Фото: Илья Московец © URA.RU Пермяки считают, что девушка, сбитая КАМАЗом насмерть, сама была виновата и должна была удостовериться в безопасности пересечения проезжей части. Грузовик сбил пермячку вечером 21 ноября в микрорайоне Крохалева, от полученных травм она скончалась на месте. Своим мнением о произошедшей аварии горожане делятся в социальной сети «ВКонтакте». «Жалко конечно, но пешеходы нынче без страха. Увидят зеленый и чешут, не смотря по сторонам, в этот же момент зеленый и для водителей горит. Тем более грузовые машины, водитель вас просто не увидит. Вот и в этой ситуации так», — пишет Александр Поносов. «Не оправдываю водителя, но уверен, что девушка даже по сторонам не смотрела», — уверяет Данила Денисов. «Ходят как дома по комнате. Достали. Потом виноватых ищут», — возмущается Артем Семенов. «Себя не по бережешь — никто не побережет. По сторонам нужно смотреть, несмотря на зеленый знак светофора», — размышляет Александр Борода. По данным ГИБДД, авария произошла вечером 21 ноября. Девушка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент на нее наехал поворачивающий на ул. Куйбышева КАМАЗ. От полученных травм 24-летняя девушка скончалась на месте.

Пермяки считают, что девушка, сбитая КАМАЗом насмерть, сама была виновата и должна была удостовериться в безопасности пересечения проезжей части. Грузовик сбил пермячку вечером 21 ноября в микрорайоне Крохалева, от полученных травм она скончалась на месте. Своим мнением о произошедшей аварии горожане делятся в социальной сети «ВКонтакте». «Жалко конечно, но пешеходы нынче без страха. Увидят зеленый и чешут, не смотря по сторонам, в этот же момент зеленый и для водителей горит. Тем более грузовые машины, водитель вас просто не увидит. Вот и в этой ситуации так», — пишет Александр Поносов. «Не оправдываю водителя, но уверен, что девушка даже по сторонам не смотрела», — уверяет Данила Денисов. «Ходят как дома по комнате. Достали. Потом виноватых ищут», — возмущается Артем Семенов. «Себя не по бережешь — никто не побережет. По сторонам нужно смотреть, несмотря на зеленый знак светофора», — размышляет Александр Борода. По данным ГИБДД, авария произошла вечером 21 ноября. Девушка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент на нее наехал поворачивающий на ул. Куйбышева КАМАЗ. От полученных травм 24-летняя девушка скончалась на месте.