Снегопады будут сопровождаться низкой скоростью ветра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в следующие несколько дней пройдут сильные снегопады. Об этом URA.RU сообщили в областном ЦГМС.

«В четверг, 24 ноября, в области пройдут осадки в виде снега. В некоторых районах они будут сильными. Но возникновению бурь будет препятствовать достаточно низкая скорость ветра», — сообщили в областном гидрометцентре.

Там отметили, что после 24 числа, несмотря на облачную погоду, осадки прекратятся. Небольшой снег, если и будет идти, то в некоторых районах. Скорость ветра будет от 4 до 9 метров в секунду.

Ранее специалисты рассказали жителям области о погоде в новогоднюю ночь. По их мнению, в ночь на 1 января в регионе будет идти снег, температура воздуха опустится до семи градусов ниже нуля.