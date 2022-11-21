21 ноября 2022

Челябинскую область накроют снегопады. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, уборка снега, зима, снегопад, дворник
Снегопады будут сопровождаться низкой скоростью ветра Фото:

В Челябинской области в следующие несколько дней пройдут сильные снегопады. Об этом URA.RU сообщили в областном ЦГМС.

«В четверг, 24 ноября, в области пройдут осадки в виде снега. В некоторых районах они будут сильными. Но возникновению бурь будет препятствовать достаточно низкая скорость ветра», — сообщили в областном гидрометцентре.

Там отметили, что после 24 числа, несмотря на облачную погоду, осадки прекратятся. Небольшой снег, если и будет идти, то в некоторых районах. Скорость ветра будет от 4 до 9 метров в секунду.

Ранее специалисты рассказали жителям области о погоде в новогоднюю ночь. По их мнению, в ночь на 1 января в регионе будет идти снег, температура воздуха опустится до семи градусов ниже нуля.

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В Челябинской области в следующие несколько дней пройдут сильные снегопады. Об этом URA.RU сообщили в областном ЦГМС. «В четверг, 24 ноября, в области пройдут осадки в виде снега. В некоторых районах они будут сильными. Но возникновению бурь будет препятствовать достаточно низкая скорость ветра», — сообщили в областном гидрометцентре. Там отметили, что после 24 числа, несмотря на облачную погоду, осадки прекратятся. Небольшой снег, если и будет идти, то в некоторых районах. Скорость ветра будет от 4 до 9 метров в секунду. Ранее специалисты рассказали жителям области о погоде в новогоднюю ночь. По их мнению, в ночь на 1 января в регионе будет идти снег, температура воздуха опустится до семи градусов ниже нуля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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