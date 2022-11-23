Красный Крест раскрыл число пропавших за время конфликта на Украине

Красный Крест зафиксировал 40 тысяч обращений о пропаже людей на Украине

23 ноября 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

Красный Крест обрабатывает более 40 тысяч обращений о пропаже людей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На территории Украины зафиксировано более 40 тысяч обращений и 5 тысяч заявок о поиске людей. В это число входят повторные обращения на одного и того же человека. Об этом заявила руководитель российской секции бюро Центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста Анастасия Кушлейко. «Я могу сказать, что с февраля мы зарегистрировали около 5 тысяч заявок на поиск людей. На сегодняшний момент у нас более 40 тысяч контактов в совокупности в нашем бюро в Женеве и в наших call-центрах в Москве и Киеве», — рассказала Кушлейко РБК. Она уточнила, что только по электронной почте выслано около 10 тысяч обращений. Кушлейко также отметила, что дублирование запросов сильно осложняет работу. Семьи обращаются и письменно, и по телефону, и заполняя онлайн-формы. Если один и тот же человек звонит и пишет несколько раз, приходится отслеживать дубликаты, чтобы не обзванивать этого человека несколько раз. На это уходит много времени, пояснила руководитель. В МККК существует специальная система обмена письмами между военнопленными и их родственниками под названием «послания Красного Креста». Эти послания они передают семьям, а семьи отвечают. Письма передаются военнопленным при посещении их делегациями МККК, рассказала Кушлейко. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. В июле после обстрела Брилевки со стороны ВСУ пропали без вести пять человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На территории Украины зафиксировано более 40 тысяч обращений и 5 тысяч заявок о поиске людей. В это число входят повторные обращения на одного и того же человека. Об этом заявила руководитель российской секции бюро Центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста Анастасия Кушлейко. «Я могу сказать, что с февраля мы зарегистрировали около 5 тысяч заявок на поиск людей. На сегодняшний момент у нас более 40 тысяч контактов в совокупности в нашем бюро в Женеве и в наших call-центрах в Москве и Киеве», — рассказала Кушлейко РБК. Она уточнила, что только по электронной почте выслано около 10 тысяч обращений. Кушлейко также отметила, что дублирование запросов сильно осложняет работу. Семьи обращаются и письменно, и по телефону, и заполняя онлайн-формы. Если один и тот же человек звонит и пишет несколько раз, приходится отслеживать дубликаты, чтобы не обзванивать этого человека несколько раз. На это уходит много времени, пояснила руководитель. В МККК существует специальная система обмена письмами между военнопленными и их родственниками под названием «послания Красного Креста». Эти послания они передают семьям, а семьи отвечают. Письма передаются военнопленным при посещении их делегациями МККК, рассказала Кушлейко. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. В июле после обстрела Брилевки со стороны ВСУ пропали без вести пять человек.