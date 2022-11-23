Лукашенко: НАТО осваивает потенциальный театр боевых действий у границ РФ

Идет наращивание военного присутствия НАТО на западных границах с ОДКБ. Предлогом является сдерживание России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Под предлогом сдерживания якобы агрессивного поведения России и ее союзников идет планомерное наращивание военного присутствия Штатов и других стран НАТО у западных границ ОДКБ, то есть у наших границ. Повышается интенсивность их мероприятий оперативной и боевой подготовки. Что это, как не освоение потенциального театра боевых действий?» — рассуждает президент на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После начала спецоперации Лукашенко заявил, что если бы Россия не начала наступление, то Украина нанесла бы превентивный удар по территории Беларуси. Также Лукашенко предлагал всем бывшим странам СССР объединиться в новый союзный блок. Отвечая на вопрос о завершении спецоперации, Лукашенко отметил, что определенные силы могут не дать Украине начать переговоры, сообщает «Телеканал 360».
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Идет наращивание военного присутствия НАТО на западных границах с ОДКБ. Предлогом является сдерживание России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Под предлогом сдерживания якобы агрессивного поведения России и ее союзников идет планомерное наращивание военного присутствия Штатов и других стран НАТО у западных границ ОДКБ, то есть у наших границ. Повышается интенсивность их мероприятий оперативной и боевой подготовки. Что это, как не освоение потенциального театра боевых действий?» — рассуждает президент на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После начала спецоперации Лукашенко заявил, что если бы Россия не начала наступление, то Украина нанесла бы превентивный удар по территории Беларуси. Также Лукашенко предлагал всем бывшим странам СССР объединиться в новый союзный блок. Отвечая на вопрос о завершении спецоперации, Лукашенко отметил, что определенные силы могут не дать Украине начать переговоры, сообщает «Телеканал 360».