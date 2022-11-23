Самый богатый пермский депутат предложил осложнить жизнь мигрантам

24 ноября 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Мигранты-торговцы вытеснили пермяков с рынка, уверен Благов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Мигранты-торговцы должны платить больше остальных за право официально работать в Пермском крае. В этом уверен депутат регионального законодательного собрания от ЛДПР Николай Благов. На пленарном заседании парламента 24 ноября при обсуждении стоимости трудовых патентов для мигрантов он предложил правительству края увеличить цену именно для приезжих, занятых в торговле. Благов много лет декларирует самый высокий доход среди депутатов. «Предложение правительству Пермского края. Рассмотреть возможность для определенной части мигрантов установить повышенную ставку. Есть ниши, где мигранты не только становятся конкурентами, но обгоняют граждан, коренных жителей. Это торговля — вы зайдите на рынок, там нет ни одного местного, кто торгует тем же мясом», — пояснил Благов, передает корреспондент URA.RU. Замечание депутата коллеги приняли к сведению и приняли первоначальный вариант законопроекта. Как ранее рассказывало URA.RU, стоимость патента для всех мигрантов в 2023 году вырастет на 600 рублей. Каждый месяц они будут платить по 4700 рублей. Удорожание произошло за счет повышения федерального коэффициента — региональный местные власти решили сохранить на прежнем уровне.

Мигранты-торговцы должны платить больше остальных за право официально работать в Пермском крае. В этом уверен депутат регионального законодательного собрания от ЛДПР Николай Благов. На пленарном заседании парламента 24 ноября при обсуждении стоимости трудовых патентов для мигрантов он предложил правительству края увеличить цену именно для приезжих, занятых в торговле. Благов много лет декларирует самый высокий доход среди депутатов. «Предложение правительству Пермского края. Рассмотреть возможность для определенной части мигрантов установить повышенную ставку. Есть ниши, где мигранты не только становятся конкурентами, но обгоняют граждан, коренных жителей. Это торговля — вы зайдите на рынок, там нет ни одного местного, кто торгует тем же мясом», — пояснил Благов, передает корреспондент URA.RU. Замечание депутата коллеги приняли к сведению и приняли первоначальный вариант законопроекта. Как ранее рассказывало URA.RU, стоимость патента для всех мигрантов в 2023 году вырастет на 600 рублей. Каждый месяц они будут платить по 4700 рублей. Удорожание произошло за счет повышения федерального коэффициента — региональный местные власти решили сохранить на прежнем уровне.