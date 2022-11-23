В селе ЯНАО врачам готовы платить до 250 тысяч рублей

В больнице села Мужи открыто 12 вакансий Фото: Размик Закарян © URA.RU

В больницу села Мужи (ЯНАО) требуются врачи на зарплату от 120 до 250 тысяч рублей. Вакансии опубликованы на портале службы занятости населения ЯНАО.

«ГБУЗ ЯНАО „Мужевской центральной районной больнице“ требуются врачи: кардиолог — заработная плата 180 — 250 тысяч рублей, инфекционист — зарплата 150 — 210 тысяч рублей и врач ультразвуковой диагностики, зарплата от 120 до 180 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Также требуется эпидемиолог, врач функциональной диагностики, акушер-гинеколог, семейный врач. Каждому специалисту обещают заработную плату от 120 тысяч рублей.

В окружном департаменте здравоохранения рассказали, что размер зарплаты зависит от квалификационных данных специалиста. «Размер заработной платы зависит от квалификационных данных — таких, как стаж, категория, интенсивность. Нижняя граница указана для специалистов без опыта и, соответственно, без надбавок. Верхняя — для врачей с выслугой», — прокомментировали в департаменте.

Ранее URA.RU сообщало, что в психоневрологический диспансер ЯНАО ищут врача психолога-нарколога. Заработная плата от 100 до 300 тысяч рублей.